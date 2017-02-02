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۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

توضیح رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درمورد بازیکن دوپینگی

توضیح رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درمورد بازیکن دوپینگی

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: در صورت اعلام تست مثبت دوپینگ بازیکنان از طریق فدراسیون اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر توحید سیف برقی در مورد مثبت شدن نمونه دوپینگ یک فوتبالیست لیگ برتری به سایت فدراسیون گفت:  تاکنون هیچ پاسخ مثبتی دوپینگ از ستاد مبارزه با دوپینگ و فیفا به فدراسیون فوتبال اعلام نشده است و شایعه مثبت بودن دوپینگ بازیکنان لیگ برتر را از سوی کمیته پزشکی تکذیب می کنم.

وی در ادامه بیان کرد: در همین راستا کلیه اخبار و شایعات درخصوص دوپینگ بازیکنان تیم های لیگ برتری صددرصد کذب محض است و از رسانه های گروهی درخواست می شود ضمن حفظ شان بازیکنان فوتبال کشورمان از دامن زدن به شایعات جدا پرهیز کنند.

دکتر سیف در پایان اظهار داشت: در صورت اعلام تست مثبت دوپینگ بازیکنان به فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی براساس آیین نامه های جاری فیفا درخصوص موارد مثبت دوپینگ از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی می کند.

کد مطلب 3895353
رضا خسروي

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