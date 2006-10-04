ساماندهي 680 كودك كار در 6 ماهه اول سال / پرداخت يارانه به مهدهاي كودك مراكز آسيب خيز استان ها

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ابوالحسن فقيه در مراسمي كه امروز با حضور كودكان كار در پارك شهر برگزار شد ، در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترين كار سازمان بهزيستي ، برنامه ريزي در جهت پيشگيري و حمايت از تشكل هاي غير دولتي فعال در زمينه ساماندهي كودكان كار و خياباني است.

وي خاطر نشان كرد: با پايداري و انسجام خانواده هاي اين كودكان و همچنين حمايت از آنان مي توان از افزايش كودكان كار و خياباني در جامعه جلوگيري كرد.

فقيه گفت: بايد براي كودكان معلول ، كار و خياباني نيز شرايط و فرصت برابري مانند ديگر كودكان فراهم كرد تا اين كودكان نيز بتوانند مانند همسالان خود به تحصيل مشغول شوند .

رئيس سازمان بهزيستي مهم ترين هدف سازمان را بازگرداندن كودكان كار به خانواده هاي شان دانست و تاكيد كرد: جلوگيري از كار كودكان ، تحصيل و جلوگيري از كودك آزاري دركودكان از جمله اهدافي است كه سازمان پيگيري مي كند.

فقيه گفت: سازمان بهزيستي با حمايت هاي مالي و تخصصي از تشكل هاي غير دولتي ، عمليات ساماندهي كودكان كار را به عهده اين نهادهاي غير دولتي سپرده است .

وي به وجود شلتر براي كودكان كار اشاره كرد و افزود: كودكاني كه از شهرستانها به تهران مي آيند و مورد سوء استفاده قرار مي گيرند در آنجا از يك وعده غذاي گرم استفاده مي كنند و روز به كار خود مشغول مي شوند.

رئيس سازمان بهزيستي گفت: در حال حاضر 8 شلتر در سطح كشور وجود دارد كه 2 شلتردر تهران و 6 شلتر نيز در استان هاي ديگر است كه كودكان كار به صورت موقت از خدمات ارائه شده در اين مكان ها استفاده مي كنند.

فقيه تصريح كرد: 3 مركز كودكان كار درتهران وجود دارد كه كه در اين مراكز كودكان نگهداري مي شوند و سپس با تلاش كارشناسان و مددكارن سعي مي شود به خانواده هاي شان بازگردانده شوند و چنانچه خانواده آنان پيدا نشدند بعد از 6 ماه اقامت به مراكز شبانه روزي ديگر سازمان منتقل مي شوند.

وي گفت: به منظور پيشگيري از آسيبه اي اجتماعي كه كودكان را تهديد مي كند و همچنين پيشگيري از افزايش كودكان كار ، سازمان بهزيستي امسال براي اولين بار به مهدهاي كودك در مناطق محروم و مراكز آسيب خيز استان ها يارانه پرداخت مي كند.