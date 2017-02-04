ممنوعیت مهاجرتی «ترامپ» دهها هزار روادید را باطل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بنا بر دستور اجرایی صادره از سوی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، عراق،‌ سوریه،‌ یمن،‌ لیبی،‌ سودان و سومالی) ۶۰ هزار روادید باطل شد.

«ویلیام کوکز» سخنگوی امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا در این ارتباط گفت که «مطابق با دستور اجرایی [دونالد ترامپ] روادید کمتر از ۶۰ هزار نفر به طور موقت باطل شده است».

نخستین گزارشهای خبری با استناد به اظهارات یک دادستان دولتی در جلسه استماع دادگاه فدرال، این رقم را بیش از صدهزار روادید اعلام کردند.

کوکز همچنین گفت که «روادیدهای صادره در حال حاضر باطل هستند؛ اما در صورت رفع این ممنوعیت، بدون نیاز به ارائه درخواستی مجدد از سوی متقاضیان قابل اعاده است».

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته با امضای یک دستور اجرایی، برنامه پذیرش پناهجویان در آمریکا را متوقف ساخت و تعلیقی ۹۰ روزه بر ورود اتباع کشورهای ایران،‌ عراق،‌ لیبی،‌ سومالی، سودان،‌ سوریه و یمن وضع نمود. ترامپ مدعی شد که این دستورات اجرایی مردم آمریکا را از حملات تروریستی محافظت خواهد کرد.

شایان ذکر است که اتاق فکر «آمریکای نوین» می گوید که بخش اعظمی از «تروریستهای جهادی» در آمریکا «شهروندان یا دارندگان اقامت دائم این کشور» هستند. این اتاق فکر در ادامه می افزاید که «هیچکدام از تروریستهایی که از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دست به عملیات تروریستی زده اند،‌ مهاجر و یا از خانواده مهاجرانی که از این هفت کشور به آمریکا مهاجرت کرده اند، نبوده اند».

«مؤسسه کاتو» یک اتاق فکر وابسته به حزب آزادیخواه در واشنگتن اعلام کرد که «اتباع خارجی که مشمول قانون لغو روادید شدند، در حملات تروریستی چهل سال گذشته هیچ شهروند آمریکایی را به قتل نرسانده اند».