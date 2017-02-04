انتقال آزمایشی آب رودخانه کرج به تهران با اجازه البرزی ها

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پروژه انتقال تونلی آب رودخانه کرج به پایتخت، گفت: مراحل اجرایی این پروژه مدتی است که به پایان رسیده است.

گفته‌شده انتقال تونلی آب رودخانه کرج یک‌بار به‌صورت آزمایشی انجام‌شده است، محمدی با تائید این موضوع گفت: تست انتقال آب از تونل به تهران با اجازه مسئولان البرزی انجام‌شده است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز در تست انتقال آب سعی شده است که حق آبه رعایت شود تا صدمه‌ای متوجه رودخانه نشود.

محمدی تعیین نیاز آبی بر اساس مطالعات علمی را ضروری دانست و گفت: این مطالعات در حال انجام است تا اگر روزی آب رودخانه از طریق تونل به تهران منتقل شود بتوانیم از حق آبه استان دفاع کنیم و نیاز آبی پایین‌دست سد و تونل رعایت شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست کشور در اولین سفر خود به استان البرز در خصوص ضرورت افزایش حق آبه رودخانه کرج و حفظ این حق آبه سخن گفته بود و حسین محمدی در پاسخ به خبرنگار مهر که «وضعیت حق آبه رودخانه کرج چگونه است»، گفت: بر اساس تأکید رئیس سازمان محیط‌زیست که بر حمایت از حق آبه رودخانه کرج تأکیددارند همچنین بر اساس مصوبه شورای حفاظت آب استان مطالعه‌ای در خصوص تعیین حق آبه این رودخانه در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه در مرحله نخست باید بدانیم حق آبه رودخانه چه میزان است، گفت: به همین منظور و با همکاری دانشکده پردیس کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان در حال مطالعه بر روی این مسئله مهم هستیم تا بتوانیم با تعیین میزان حق آبه رودخانه کرج بتوانیم در جلسه دولت از افزایش حق آبه دفاع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سال یک ۱۳۸۵ بود که وزارت نیرو اجرای طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به پایتخت را در دستور کار قرار داد مسئولان وقت وزارت نیرو به‌ویژه مدیران آب منطقه‌ای استان تهران، آلودگی آب رودخانه کرج توسط واحدهای گردشگری و مسکونی در مسیر جاده چالوس را بهانه‌ای برای اجرای این پروژه می‌دانستند اما دوستداران محیط‌زیست و برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که اجرای طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران آن‌هم از سد امیرکبیر نتیجه‌ای جز خشک شدن این رودخانه و مسیر ۳۰ کیلومتری آن تا کرج ندارد.

برخی دیگر از صاحب‌نظران نیز می‌گویند؛ ازآنجایی‌که رودخانه کرج تنها منبع سطحی تغذیه‌کننده سفره‌های زیرزمینی آب دشت کرج است انتقال آب این رودخانه از محل سد کرج به تهران باعث کاهش سفره‌های آب زیرزمینی در این منطقه می‌شود.