رشد ۹ درصدی صادرات گمرک کرمانشاه طی امسال

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صادرات صورت گرفته از طریق گمرکات استان گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۸۳ میلیون و ۱۶۰ هزارو ۲۰ دلار کالا با وزن سه میلیون و ۴۶ هزارو ۴۶۲ تن از گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله اظهار و صادر شده است.

وی افزود: دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۴۵۲ میلیون و ۹۲۷ هزارو ۸۸۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۳۴۱ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹ درصد واز حیث وزنی ۳درصد با افزایش روبه‌رو شد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در۱۰ ماهه سال جاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۲۸۳ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۴۶ هزارو ۶۹۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با ۳۳ درصد افزایش روبه‌رو شد.

حیدری خاطر نشان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۳۱ میلیون ۸۹۳ هزارو ۳۳۰ دلار کالا به وزن ۲۹۰ هزارو ۴۵۶ تن می باشد

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی ، سیمان، حیوانات زنده از نوع گوسفند، کود اوره، ظروف ملامین و رب گوجه فرنگی عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.