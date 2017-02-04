وقت کشی علیه استیضاح آخوندی/ خواب حامیان دولت برای سید حسن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه «نماینده» در تازه‌ترین شماره خود به گفتگو با نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به مناسبت دهه فجر پرداخته و در گزارشی وقت کشی در استیضاح وزیر راه را بررسی کرده است.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «امیرابراهیم رسولی» مدیر مسئول هفته نامه «نماینده» باعنوان «فصل مشترک روحانی و احمدی نژاد» نگاشته است.

«سعید اوحدی» رئیس سابق سازمان حج و زیارت چهره ای است که در پنجاه و نهمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

یادداشت‌ها و گفتگوهایی از چهره های زیر نیز در این شماره از هفته نامه پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است:

سید تقی کبیری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

احمد علیرضابیگی؛ نماینده مردم تبریز

علی اکبر کریمی؛ نماینده مردم اراک

سید مرتضی خاتمی؛ نماینده مردم ماهنشان

حسن قدیری ابیانه؛ کارشناس مسائل بین الملل

عبدالکریم حسین زاده؛ نماینده مردم نقده

جلال میرزایی؛ نماینده مردم ایلام

پرونده هایی همچون «هنوز جوابی از روحانی نگرفته ایم»، «نفوذ معنوی ایران کل منطقه را گرفته است»، «حامیان دولت چه خوابی برای سید حسن دیده اند؟»؛ همراه با درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های پنجاه و نهمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.