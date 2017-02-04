آغاز پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر از امروز آغاز شد.

حدود یک ماه پیش مصوبه افزایش وام خرید مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ تومان تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده بود و چندی پیش محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درگفتگو با مهر از تاخیر در پرداخت این وام انتقاد کرد.

وام مسکن مهر به واحدهایی که تمام نشده و فروش اقساطی نشده‌اند، تعلق می‌گیرد.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی این وام به واحدهای فعال، فروش اقساطی نشده و درحال تکمیل پرداخت می شود که تشخیص این واحدها برعهده بانک عامل است.

براساس توافق با وزارت راه وشهرسازی این افزایش وام به کلیه واحدها براساس پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود.

در همین ارتباط مدیرعامل بانک مسکن گفته است: تاکنون ۵۴۰ هزار واحد مسکن مهرفروش اقساطی نشده اند اما تنها ۳۹۰ هزار واحد آن شامل شرایط افزایش تسهیلات می شوند زیرا ۷۰ هزار واحد آن تکمیل شده اما انشعاب ندارند؛ ۵۰ هزار واحد نیز تکمیل شده اما متقاضی ندارند؛ ضمن اینکه ۳۰ هزار واحد نیز توسط مردم تصرف شده اند اما فروش اقساطی نشدند.