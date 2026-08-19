تام باراک: در یک قدمی درگیری مستقیم اسرائیل و ترکیه قرار داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گزارش داد: روز گذشته ما در یک قدمی درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه قرار داشتیم.

وی اضافه کرد: حمله اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور سوریه هشداری در خصوص درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه است.

این در حالی است که پایگاه خبری آمریکایی «اکسیوس» در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی و صهیونیستی فاش کرد که تل‌آویو پیش از اجرای تجاوز هوایی اخیر علیه فرودگاه «ابوالظهور» در شمال سوریه، مقامات کاخ سفید را از این عملیات آگاه ساخته بود.

صهیونیست‌ها ادعا کرده‌اند که هدف از این حمله، ممانعت از تحرکات نظامی آنکارا و جلوگیری از ارسال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته ترکیه بوده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این تجاوز هوایی، دست‌کم ۸ بمب به باندهای پرواز و چندین آشیانه هواپیما اصابت کرده است.

در همین حال، یک مقام مسئول در ترکیه هرگونه حضور نظامی این کشور در فرودگاه ابوالظهور را قویاً تکذیب کرد و گفت: اسرائیل همواره با ساختن بهانه‌های واهی به بمباران کشورهای همسایه و بی‌ثبات‌سازی منطقه روی می‌آورد.