ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات کشور ۲.۵ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه مبارک فجر شرکت ارتباطات زیرساخت از پروژه «تلاش ۳» با هدف افزایش ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات از ۴ هزار گیگابیت به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه رونمایی کرد.

این پروژه که با استفاده از توان متخصصان داخلی و در راستای افزایش ظرفیت انتقال اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است، قابلیت ارائه سرویس های جدید برای مشترکان کلان شبکه زیرساخت ارتباطی کشور را با افزایش پایداری و استفاده بهینه از ظرفیت انتقال فیبر نوری به همراه خواهد داشت.

در این پروژه شبکه فیبر نوری پروژه های «نور ۱» و «نور ۲» مورد استفاده قرار گرفته است و ایستگاه های جدیدی برای پوشش کامل شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده است که در نهایت افزایش کیفیت و جایگزینی مسیر جدید به صورت خودکار و در کمترین زمان هنگام قطعی فیبر نوری را به همراه داشت.

با افزایش ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات در زیرساخت ارتباطی کشور این امکان فراهم می شود که دسترسی به مسافت های طولانی برای دریافت اطلاعات با کاهش بازسازی سیگنال فراهم شده و این موضوع کاهش هزینه های انتقال اطلاعات را برای مشتریان کلان زیرساخت به همراه خواهد داشت.

به کارگیری توان بومی، انتقال دانش فنی و کاهش وابستگی و نیروها و کارشناسان خارجی از جمله اهداف اجرای این پروژه عنوان شده است که در نهایت به افزایش سرعت خطایابی در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و کاهش زمان بروز قطعی به حداقل زمان ممکن از جمله ویژگی های این شبکه است.