به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شیکاگو در امریکا همایشی با موضوع رابطه شیعیان و حکومت برگزار می کند فرصت تحویل چکیده مقالات ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ و تاریخ همایش ۱۲-۱۳ می ۲۰۱۷ خواهد بود.

رابطه بین تشیع و حکومت – چه به واسطه باورهای اعتقادی و جنبش های سیاسی باشد وچه از طریق ایدئولوژی ها و یا مقتضیات عملی- یک حوزه به شدت مرتبط با تاریخ اسلام و زندگی مدرن را تشکیل می دهد. از اولین اختلاف نظرها بر سر جانشینی پیامبر اسلام تا بحث های کنونی بر سر اسلام گرایی و دولت مدرن، اندیشمندان و جنبش های مختلفی در تشیع پاسخ های اصیل و نوآورانه ای به سوالهایی درباره نحوه تعامل و رویکرد جامعه شیعه با حکومت ها، ،سیاست و روابط جمعی شیعیان در جوامع بزرگتری که در آن می زیستند، تنظیم و تدوین کرده اند.

با توجه به جایگاه اقلیت شیعه در طول تاریخ، این سؤال مطرح است که شیعیان چگونه جایگاه خود را در برابر خلفایی که اساسا آنها را رد می کردند، تئوریزه نموده اند؟

چگونه شیعیان سخنان و عملکرد حکومت ها و سلسله های شیعی ای را که به قدرت می رسیدند را مشروعیت بخشیده و یا به چالش می کشیدند؟ پگونه می توانیم مفاهیم «حکومت» و «امر سیاسی» را نزد شیعیان در دوران پیشا مدرن و مدرن تئوریزه کنیم، و آیا این می تواند معیار مفیدی برای فهم روابط بین تشیع و قدرت به دست دهد؟ و نهایتا این که مکاتب دیگر چگونه به مفهومی که شیعه از حکومت و سیاست دارد نزدیک شده و یا پاسخ داده اند؟

ما از مشارکت پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی که روی این پرسش ها کار می کنند با هر دیدگاه پژوهشی مرتبطی که داشته باشند از جمله تاریخ سیاسی، اندیشه ای و اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، ادبیات و مطالعات دین استقبال می کنیم.

مقالات می توانند روی هر دو دوره مدرن و پیشا مدرن متمرکز باشند و به عناوین زیر بپردازند (البته موضوعات فقط به موارد زیر محدود نمی شوند):

مفاهیم رهبری در نزد شیعیان در طول تاریخ و اینکه اقتدار حکمای اسلامی از چه عناصری تشکیل می شود؛

باورهای شیعه از امامت و خلافت به عنوان حکومت و مسؤولیت سیاسی؛

اندیشه علمی مدرن شیعه و مواضع سیاسی متنوع دوازده امام شیعه به حکومت؛

مناظرات و بحث های شیعیان با مکاتب دیگر بر سر نظریه حکومت اسلامی شایسته؛

اسلام سیاسی، جنبش های توده ای و دولت مدرن؛

فرقه گرایی، روابط جمعی و دولت در خاورمیانه مدرن؛

مطالعات تطبیقی درباره رویکردهای به حکومت در میان گروهای مختلف شیعه همچون زیدیه، دوازده امامی، اسماعیلیه و علوی ها در بافت تاریخی و مدرن.

شکل همایش

از شرکت کننده درخواست خواهد شد که طی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مقاله اش را ارائه کند که البته با یک زمان اضافی برای مباحثه بین ارائه دهندگان مقاله و حضار همراه است.

یک چکیده ۳۰۰ کلمه ای به همراه روزمه باید تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ ارسال شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه قبلی و بعدی به این آدرس مراجعه فرمایید:

https://shii-studies-sites.uchicago.edu/