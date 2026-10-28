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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

ریزش دیوار در خیابان خاکفرج قم سه مصدوم برجا گذاشت

ریزش دیوار در خیابان خاکفرج قم سه مصدوم برجا گذاشت

قم- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از نجات سه نفر زیر آوار بر اثر ریزش دیوار در یک منزل مسکونی در خیابان خاکفرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی ریزش دیوار در یکی از منازل مسکونی واقع در خیابان خاکفرج قم، سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که با حضور نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی، عملیات نجات انجام شد و هر سه نفر از زیر آوار خارج شدند.

وی افزود: این حادثه در جریان عملیات تخریب بخشی از یک منزل مسکونی با هدف بازسازی رخ داد و در پی فروریختن ناگهانی دیوار یکی از اتاق‌ها، سه نفر در زیر آوار گرفتار شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم را برای دسترسی به افراد گرفتار و خارج کردن آنان از زیر آوار انجام دادند.

زندیه با اشاره به وضعیت مصدومان پس از عملیات نجات بیان کرد: هر سه نفر پس از خارج شدن از زیر آوار، برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه‌های آتش‌نشانی مشارکت داشتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به حضور نیروهای تخصصی در این عملیات گفت: در مجموع ۱۲ نفر از آتش‌نشانان برای انجام اقدامات لازم و نجات افراد گرفتار در محل حادثه حضور یافتند.

کد مطلب 6992869
مهدی بخشی سورکی

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