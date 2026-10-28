ریزش دیوار در خیابان خاکفرج قم سه مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی ریزش دیوار در یکی از منازل مسکونی واقع در خیابان خاکفرج قم، سه نفر زیر آوار گرفتار شدند که با حضور نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی، عملیات نجات انجام شد و هر سه نفر از زیر آوار خارج شدند.

وی افزود: این حادثه در جریان عملیات تخریب بخشی از یک منزل مسکونی با هدف بازسازی رخ داد و در پی فروریختن ناگهانی دیوار یکی از اتاق‌ها، سه نفر در زیر آوار گرفتار شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم را برای دسترسی به افراد گرفتار و خارج کردن آنان از زیر آوار انجام دادند.

زندیه با اشاره به وضعیت مصدومان پس از عملیات نجات بیان کرد: هر سه نفر پس از خارج شدن از زیر آوار، برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه‌های آتش‌نشانی مشارکت داشتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به حضور نیروهای تخصصی در این عملیات گفت: در مجموع ۱۲ نفر از آتش‌نشانان برای انجام اقدامات لازم و نجات افراد گرفتار در محل حادثه حضور یافتند.