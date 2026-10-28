توقف واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه مربوط به توقف روند ثبت‌سفارش و ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو از محل «بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را به صورت رسمی ابلاغ کرد.

طبق این ابلاغیه، مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت سازمان موظف شده است در سامانه جامع تجارت، دستور لازم جهت توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو از محل بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ را فوراً عملیاتی و اجرایی کند.

این ابلاغیه تاکید کرده است که ثبت‌سفارش‌هایی که پیش از این دارای تأمین ارز شده‌اند، تا میزان ارز تأمین‌شده (بدون تغییر در ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه)، از این توقف مستثنی بوده و امکان ادامه فرآیند را خواهند داشت.