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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

توقف واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد

توقف واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد

سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه مربوط به توقف روند ثبت‌ سفارش و ویرایش ثبت‌ سفارش‌های واردات خودرو از محل «بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه مربوط به توقف روند ثبت‌سفارش و ویرایش ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو از محل «بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را به صورت رسمی ابلاغ کرد.

طبق این ابلاغیه، مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت سازمان موظف شده است در سامانه جامع تجارت، دستور لازم جهت توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو از محل بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ را فوراً عملیاتی و اجرایی کند.

این ابلاغیه تاکید کرده است که ثبت‌سفارش‌هایی که پیش از این دارای تأمین ارز شده‌اند، تا میزان ارز تأمین‌شده (بدون تغییر در ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه)، از این توقف مستثنی بوده و امکان ادامه فرآیند را خواهند داشت.

توقف واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد

کد مطلب 6992882
سمیه رسولی

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