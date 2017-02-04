بازسازی حکایات کلیله و دمنه جایزه لایب نیس ۲۰۱۷ را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خانم پروفسور بئاتریس گروندلر (Beatrice Gründler) استاد بخش مطالعات زبان و فرهنگ عربی در دانشگاه آزاد برلین موفق شد جایزه لایب نیس آلمان در سال ۲۰۱۷ را از آن خود کند.

این جایزه به دلیل بازسازی و تجمیع داستان‌ها و حکایت نامه‌های عربی توسط این پژوهشگر به وی اهدا می‌شود. برخی نیز عنوان این کار را تلاش برای انتقال فرهنگ به اروپا عنوان می‌کنند. خانم پروفسور گروندلر هنوز در حال تحقیق و بازسازی پروژه بسیار ارزشمند کلیله و دمنه است و این جایزه که ارزش مادی فراوانی دارد، قرار است به اتمام این پروژه کمک کند.

بر اساس این گزارش که توسط رایزنی فرهنگی ایران در برلین ترجمه شده و برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته است، این برای اولین بار است که مجموعه حکایات کلیله و دمنه به صورت آنلاین و به شکل یک پروژه علمی رونمایی خواهد شد. جایزه لایب نیس ۲.۵ میلیون یورو ارزش دارد.

این استاد آلمانی در خصوص پروژه و ارزش تحقیق و پژوهش در این زمینه می‌گوید: من تمام تلاشم را خواهم کرد تا با این مبلغ و جایزه ارزشمند بتوانم ادبیات عربی را به تاریخ و فرهنگ شفاهی اروپا بازگردانم.

به گفته این پژوهشگر، کلیله و دمنه در قرون وسطی اروپایی به عنوان معروف‌ترین حکایات ادبی به شمار می‌آمده است. کلیله و دمنه از قرن هشتم میلادی به بعد با ترجمه از عربی به زبانهای دیگر مانند یونانی، لاتین، پرتغالی و غیره توانست به فرهنگ و زبان‌های این قاره نفوذ کند. در آلمان اولین پندنامه‌ها و حکایت نامه‌ها از سال ۱۴۸۳ به چاپ رسیدند. مجموعه پند و اندرزها در ادبیات سابقه ای چند ساله دارند و در قرن ۱۸ و ۱۹ نیز در ادبیات به طور مجزا قوت یافته و جای خود را باز کردند. برای بازسازی و جمع آوری این مجموعه ارزشمند صدها نسخه سانسکریت در اختیار تیم تحقیقاتی این پروژه قرار گرفته است.