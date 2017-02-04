به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی درباره استعفایش از سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان به رادیو تهران گفت: شرایطی پیش آمد که واقعا مرا به ستوه آورد. ضمن اینکه برای مردم اصفهان و تماشاگران سپاهان ارزش قائلم باشگاه کارهایی کرد که مرا وادار به این کار کند. من هم تحمل نداشتم و بیانیه ای را دادم و این اتفاقات افتاد.

وی افزود: وقتی یک مربی در زمین کارش را می کند و در نشست خبری متوجه خریدهای باشگاه می شود، این برای من سخت است. این موارد اصول و فلسفه مربیگری را زیر سئوال می برد. به حرمت مربیان فوتبال استعفا کردم.

سرمربی مستعفی سپاهان با اشاره به جذب سرور جباروف ازبکستانی تاکید کرد: من از این موضوع خبر نداشتم. هیچ مشورتی برای جذب جباروف با من نکردند. این زشت و زننده است آن هم برای باشگاهی مثل سپاهان. کجای دنیا این مسائل را می بینید؟ تیم ما به اندازه پرسپولیس که صدر جدول است، گل به ثمر رسانده ولی گل خورده ما به اندازه تیم هایی است که می خواهند سقوط کنند.

ویسی ادامه داد: من به باشگاه گفتم روزبه چشمی، فرشید باقری و یا آندرانیک تیموریان را بگیرید ولی باشگاه سرور جباروف هافبک آزاد و طراح گرفت. اگر استقلال جباروف را گرفته چون سه هافبکهای تدافعی خوبی دارد. سیستم دفاعی ما خراب است ولی باشگاه بازیکن هجومی گرفته است.

سرمربی سپاهان تاکید کرد: این کارها به معنای تقابل با من است است. شاید ابتدای فصل که آمدم به بعضی ها برخورده بود چون خودم بازیکن گرفتم. اگر قرار بود بازیکن ۳۵ ساله بگیرید چرا گفتید هادی عقیلی رد کنم و دست به جوانگرایی بزنم؟

ویسی درباره اینکه وضعیت استعفایش چه می شود، گفت: خیلی از پیشکسوتان با من تماس گرفته اند که به کارم برگردم. امروز جلسه بسیار مهمی با آقای سبحانی مدیرعامل کارخانه دارم و تکلیفم مشخص می شود. اگر حرف من درست بود که کارم را می کنم و اگر صحبت آنها درست بود هر کاری بگویند انجام می دهم.

وی در پایان با بیان اینکه پرسپولیس سه سال پیش با برانکو دوازدهم شد و با جوانگرایی موفق شد سال گذشته با تفاضل گل نایب قهرمان شود، گفت: پرسپولیس امسال صد درصد قهرمان است. استقلال را نگاه کنید. این تیم را ابتدای فصل مسخره می کردند ولی الان نمی شود با این تیم تقابل کرد. داشتن ۱۰ بازیکن ملی هنر نیست. من هم می توانم ۱۰ بازیکن تاپ دنیا را بگیرم و کسب سهمیه کنم ولی از من جوانگرایی خواستند و انجام دادم.