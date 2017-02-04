ترویج فرهنگ فداکاری نیازمند دوری سایه دولت از سر نیکوکاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجفی با انتقاد از کسانی که میخواهند از این فضا به نفع خود سواستفاده کنند گفت: در این میان افرادی وجود دارند که بدون توجه به ارزشها برای خود شرایطی را فراهم میکنند که منافعشان در آن لحاظ شود و این موضوع جز به وجود آمدن بیاعتمادی در جامعه تاثیری ندارد.
این بازیگر سینما و تلویزیون، وضعیت عمومی ایثار و مهرورزی در جامعه را کم رنگ دانست و گفت: وضعیت نودوستی در بین طبقات متوسط و پایین بیشتر دیده میشود. متاسفانه ثروتمندان یا متوجه نیستند و یا برای فخر فروشی دست به فداکاری میزنند؛ در حالی که روح ایثار و دگرخواهی باید در دل انسان زنده باشد.
نجفی در جواب این سوال که دلیل کم رنگ شدن وضعیت ایثارگری در جامعه چیست، گفت: یکی از دلایلش این است که مردم از برخی مراکز خیریه خیر ندیدهاند. برخی از این مراکز با سواستفاده از احساسات مردم برای خودشان دکان زدند. مثالهایی از این دست، بسیار است که برخی از افراد برای معرفی خودشان اقدام به نیکوکاری میکنند، اما مردم متوجه میشوند رفتار آنها فقط جنبه تبلیغی دارد. در تمام دنیا انجمنهای مردمنهاد با تبلیغات و همکاری با رسانهها دست به بزرگترین نیکوکاریها میزنند، اما ما باتوجه به نداشتن دانش و تجربه لازم بعد از چند روز فعالیت نیکوکارانه بلافاصله ناامید میشویم و دست از کار میکشیم.
وی افزود: در خصوص کم رنگ شدن وضعیت دگرخواهی در جامعه نباید فراموش کنیم مردم در زندگی خود گرفتارهایی زیادی دارند که با تحقیق و آسیبشناسی متوجه شرایطی را فراهم کنیم که از این شرایط خارج شویم.
نجفی با تاکید به نقش رسانه نسبت به ترویج فرهنگ فداکاری و ایثارگری در جامعه اظهار داشت: رسانهها بیش از هر گروه دیگری در این زمینه باید فعال باشند؛ چراکه این رسانهها هستند که همیشه میتوانند افکار مردم را هدایت کنند. به همین خاطر رسانهها باید مردم را با ارزشهای انسانی بیشتر از گذشته پیوند بدهند.
وی افزود: رسانهها باید از تبلیغ بخشهای دولتی و نیمه دولتی خیریهای دست بردارند و با تحقیقات خود مراکز خصوصی را که بیش از هر ارگان دیگری در این زمینه فعال هستند را به مردم معرفی کنند.
بازیگر فیلم سگکشی سایه مسئولان را در گسترش فرهنگ نیکوکاری برای جامعه مضر دانست و ادامه داد: مسئولان تنها کاری که برای فرهنگ دگرخواهی باید انجام دهند این است که نظارت روی منابع مالی داشته باشند و مراکز خیریه را تا حدودی از مالیات معاف کنند وگرنه اشاعه فرهنگ نودوستی باید به دست مراکز خصوصی و فرهنگی سپرده شود تا مردم خودشان بتوانند در این زمینه فعال باشند.
شایان ذکر است نخستین جایزه ایثار و رسانه با شعار «ایثار آگاهانه، رسانه ارزش آفرین و جامعه رشد یافته» اواخر بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.
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