کمبود متخصص بیهوشی نداریم/ظلم تعرفه ای به پزشکان بیهوشی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا سلیمی شامگاه جمعه در آیین اختتامیه کنگره بین المللی ریکاوری بعد ازجراحی (eras) که در بیمارستام امام(ره) تهران برپا شد، افزود: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد بیهوشی ایران در وضعیت بسیارخوبی است و از حداقل استانداردهای جهانی برخوردار است. ضمن اینکه وضعیت بیهوشی ومراقبت های ویژه در ایران از بسیاری کشورها نیز بهتر است، اما برای پیشرفت های جدی نیازمند توجهات جدی مسولان دولت، مجلس و وزارت بهداشت هستیم.

رئیس کنگره بین المللی eras در ادامه گفت: برای ارتقای سطح کیفی وکمی بخش های مراقبت های ویژه وبیهوشی در مراکز درمانی کم برخوردار در کشور و نیز یکسان سازی خدمات درمانی مربوطه، باید تجهیزات وامکانات لازم به طور مطلوب ومنطقی توزیع شود، ضمن اینکه تحقق این هدف بی تردید ازحقوق شهروندی و بیماران می باشد.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این اهداف، سازمان جهانی eras اهداف وبرنامه های ویژه ای تدوین کرده است.به همین خاطر در تلاش هستیم با بهره مندی از تجربیات این سازمان که نمادی از همدلی تمام دست اندرکاران حوزه سلامت نیز به شمار می رود بتوانیم گام های اساسی برای بهبود بخش های مراقبت های ویژه و حوزه بیهوشی برداریم چرا که اینجا سلامت نقطه اتصال اصلی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به هیچ عنوان کمبود متخصص بیهوشی در کشور نداریم، خاطرنشان کرد: نه تنها کمبودی در این بخش نداریم بلکه معتقدیم دست اندرکاران مربوطه می بایست به جای تربیت نیروی مازاد رشته بیهوشی به فکر تربیت متخصص در بخش های دیگر از جمله جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی و سایرتخصص ها باشند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور، خواستار توجه مسئولان به تعرفه های متخصصین بیهوشی شد و گفت: در حال حاضر تعرفه های دولتی برای متخصیین بیهوشی اعمال نمی شود و به طور جدی با مشکل مواجه هستیم. به همین خاطر، معتقدیم تعرفه های متخصصین بیهوشی نیازمند توجه جدی است، چرا که این گروه از متخصصین با دارا بودن شغلی پراسترس با ظلم های تعرفه ای نیز روبرو هستند.