به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه فجرانقلاب اسلامی، گروهی از اساتید و دانش آموزان مجمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین با حضور در سفارت کشورمان در سارایوو، روز گذشته با محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفتند.

سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین با تشکر از زحمات مدیران و معلمان مجتمع آموزشی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران نقطه مقابل ظلم در جهان است، علم و دانش نیز نقطه مقابل جهل و افراطی گری است و آنچه امروزه جهان بیش از هرچیز به آن نیازمند است جوانانی انقلابی و تحصیل کرده است تا بتوانند جهان را مبتنی بر ارزش های انسانی و معنونی و بدور از افراطی گری اداره کنند.

سفیر کشورمان خطاب به دانش آموزان بوسنیایی اضافه کرد: هر کشوری برای پیشرفت نیاز به نسلی وطن دوست و تحصیل کرده دارد و امروز خرسندیم که مجتمع آموزشی ایران در کشور بوسنی در طول ۲۰ سال گذشته نقش فعالی در آموزش جوانان و نوجوانان بوسنیایی داشته و به یکی از مصادیق پیوندهای فرهنگی دو ملت بدل شده است.

حجت الاسلام جعغر زارعان مدیر مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه فعالیت های این مرکز گفت: مجتمع آموزشی در سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد و هم اکنون شامل مرکز پیش دبستانی و مهد کودک بهار، مدرسه ابتدایی گلستان و دبیرستان فارسی- بوسنیایی است.

وی اضافه کرد بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموزان بوسنیایی هر ساله در این مرکز مشغول به تحصیل هستند و تا کنون صدها نفر نیز از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

در این مراسم مدیران بخش های مختلف و تعدادی از دانش آموزان مجمتع نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود در خصوص اهمیت انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پرداختند.