تقویت ارتباط دانشگاه علوم پزشکی همدان و سازمان نظام پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان ظهر شنبه در مراسم روز پرستار تقارن جشن پیروزی انقلاب اسلامی با ولادت بزرگبانوی دشت کربلا و روز پرستار را تبریک گفت و با اشاره به تأکید وزارت بهداشت در خصوص تأمین محل استراحت مناسب برای پرستاران، ابراز امیدواری کرد: بهترین خدمات به پرستاران و مردم ارائه شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بزرگترین توفیقات جامعه پرستاری را هماهنگی و همدلی موجود بین دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و سازمان نظام پرستاری خواند و افزود: بیمارستانهای دانشگاهی، خصوصی و خیریهها در یک فرایند تعریف شده با این دو مجموعه در ارتباط هستند که این ارتباط دوسویه باید تقویت شود.
عبادیان با تأکید بر اینکه پرستاران هنگامی در انجام وظیفه خود موفق هستند که بر بالین بیمار باشند، گفت: وقت تعدادی از پرستاران، اجباری و ناخواسته صرف ثبت و ورود اطلاعات بیماران و بخشها به رایانه میشد که با انجام طرح اپراتوری HIS و پایلوت شدن مرکز آموزشی درمانی فرشچیان سینا، این مشکل برطرف میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به موضوع کارانه پرستاران، از پیگیریهای مستمر رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برای دریافت مطالبات از سازمانهای بیمهگر خبر داد.
وی حضور و فعالیت پرستاران در حوزه آموزش اجتماعی را خواستار شد و گفت: برخی بیماران به دلیل عدم آموزش و توجیه مجدداً به چرخه درمان بازمیگردند که بار مضاعفی را بر این حوزه تحمیل میکند.
وی گفت: این در حالی است که در اعتباربخشی جدید، پزشکان و پرستاران در هنگام ورود و ترخیص بیمار، موظف به ارائه آموزشهای لازم هستند که امیدواریم با انجام این اعتباربخشی، شأن و جایگاه بیمار و ایمنی و خدمات ارائه شده، ارتقا یابد.
عبادیان با اشاره به حضور گسترده نیروهای پرستاری در NGO ها و سمنهای سلامت، از مدیر دفتر پرستاری استان به عنوان یکی از فعالان این حوزه، قدردانی کرد.
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