پیدایش انقلاب فرهنگی در ایران از برکات انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم در مراسم تقدیر از پرستاران نمونه نیروی زمینی ارتش که صبح امروز در اداره بهداشت و درمان این نیرو و با حضور سرتیپ نعمتی جانشین نزاجا برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و میلاد زینب کبری (س) به رویدادهای فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران اشاره و تصریح کرد: پیدایش انقلاب فرهنگی در کشور یکی از برکات پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به نامگذاری روز مادر و پرستار در دوران قبل از انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیدایش انقلاب فرهنگی روز مادر از ۲۵ آذر به ولادت حضرت زهرا علیهاسلام تغییر یافت که این مصداقی از پیدایش انقلاب فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران، نامگذاری روز پرستار در سالروز میلاد زینب کبری (س) را از دیگر مصادیق پیدایش انقلاب فرهنگی در ایران برشمرد و افزود: حضرت زینب علیهاسلام علاوه بر پیام رسانی وقایع عاشورا بطور شایسته از بازماندگان آن واقعه پرستاری نمود و لقب بزرگ پرستار تاریخ را از آن خود کرد.

حجت الاسلام آل هاشم با بیان این که از آغاز اسلام، حرفه پرستاری یک حرفه مقدس و ارزشمند بوده است، تصریح کرد: تاریخ اسلام شاهد فداکاری و از خود گذشتگی پرستارانی همچون اُمّ سلمه و در رأس همه آنها پرستار شخص پیامبر اعظم(ص) یعنی حضرت فاطمه علیهاسلام بوده است.

وی با بیان این که حضرت فاطمه (س) با کمال اخلاص و حفظ حریم عفاف و حجاب به بیمارداری و معالجه مجروحان می پرداخت، افزود: آن حضرت به عنوان وارث معدن عاطفه و شجاعت فاطمی در حادثه عاشورا کار پرستاری را چنان اعتبار بخشید که امروز روز پرستار به برکت آن شکوه و عظمت یافته است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: نام زینب علیهاسلام این پرستار جاودانه تاریخ همیشه بر تارک زمان می درخشد و همگان را به یاد مقاومت و ایثار می اندازد.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به احادیثی از نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) در خصوص اهمیت حرفه پرستاری اظهارداشت: پرستاری حرفه ای مقدس است به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام فرموند: پرستاران در قیامت همنشین ابراهیم خلیل الله هستند و هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند خداوند او را با ابراهیم خلیل الله محشور خواهد کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به اهمیت این حرفه از منظر امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب پرداخت و افزود: همانگونه که معظم له نیز فرموده اند، برای حفظ سلامت جامعه پرستاری در تراز اول قرار دارد چرا که اگر بهترین پزشکان بیماری را جراحی کنند اما مراقبت بعد از آن به خوبی انجام نشود کار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی درپایان، دقت و احساس مسئولیت، توجه به عواطف و احساسات بیماران، تآکید بر امیدواری و خوش رویی و خوش خلقی را به عنوان چند توصیه به پرستاران مطرح و از آنان به دلیل رشادت و ایثارشان در دوران دفاع مقدس و حال تجلیل و قدر دانی نمود.

