موشک های ایران جزو سلاح های متعارف است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری در مصاحبه با رادیو گفت و گو با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ما جزو سلاح های متعارف است، گفت: دوربین های سازمان انرژی اتمی سازمان ملل لحظه به لحظه فیلمبرداری می کند و تا زمانی که دستگاه ها فعال نیستند و ما اورانیومی نداریم تا بخواهیم کلاهک آن را بسازیم این ادعا ها همه بی پایه و اساس است.

کوثری با اشاره به جلسه شورای امنیت در خصوص برنامه موشکی ایران، گفت: این جلسه را که نماینده امریکا از اعضای سازمان ملل به عنوان یک جلسه اضطراری درخواست کرده نشان می دهد که این کشورها فقط دارند از جایگاه هایشان سوء استفاده می کنند والا این مسئله موضوعی نیست که این همه مشکلات در سراسر دنیا است و اینها بیایند و به موضوعی بپردازند که مبنایش خلاف چیزی است که مطرح می کنند.

وی در خصوص ارزیابی این نشست عنوان کرد: معاون وزیر امور خارجه روسیه، دقیقا مطلب را عین واقعه مطرح کرد، چون در خود برجام اصلا چنین چیزی وجود ندارد و حتی جمهوری اسلامی ایران قبل از تصویب قطع نامه ۲۲۳۱، اعتراض خود را برای شورای امنیت نسبت به این موضوع مطرح و آن را از اساس رد کرده است چون بحث دفاعی و موشکی و یا سلاح های دیگر به هیچ وجه برای ما مورد بحث و پذیرش نیست. حتی فرانسوی ها هم به نتیجه ای در این مسئله نرسیده اند و این نشان می دهد که آنها برای این موضوع استدلال قویی را ندارند.

عضو سابق کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ما جزو سلاح های متعارف است و دلیل نیست که آنها دخالت کنند، تصریح کرد: وقتی که ما به تمام تعهدات هسته ای خودمان عمل کردیم و از ۱۱ تن اورانیوم ۳.۵ تا ۵ درصد به ۳۰۰ کیلو رسیده ایم یا مثلا اورانیوم ۲۰ درصد را تبدیل به اکسید کردیم و یا مصرف شده مگر دیگر چیزی داریم که بتوانیم در سلاح ها بکار ببریم.

وی با اشاره به رصد دوربین های سازمان انرژی اتمی سازمان ملل در فردو، نطنز و خنداب اراک عنوان کرد: این دوربین ها به لحظه دارند فیلمبرداری می کند و تا زمانی که دستگاه ها خوابیده و فعال نیست و ما اورانیومی نداریم تا بخواهیم کلاهک آن را بسازیم این ادعا ها همه بی پایه و اساس است و گرنه آنها نمی گذاشتند این جلسه بدون نتیجه تمام شود.