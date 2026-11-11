به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار سیدمهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و شرایط اقتصادی، باید برای رفع بلاتکلیفی متقاضیان و تکمیل طرح‌های متوقف‌شده، راهکارهای عملیاتی و متناسب با شرایط خانوارها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، افزود: بنیاد مسکن از مجموعه‌های فنی و اجرایی فعال استان است که در زمینه اجرای طرح‌های هادی روستایی، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و توسعه زیرساخت‌های روستایی اقدامات مؤثری انجام داده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه باید در واگذاری‌های جدید نهضت ملی مسکن، الگوی گروه‌های ساخت مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در این شیوه، متقاضیان متناسب با میزان آورده خود در ساخت مشارکت می‌کنند و بخشی از هزینه‌های اضافی مربوط به پیمانکار، هزینه‌های بالاسری، مالیات و تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد.

حبیبی ادامه داد: پروژه‌هایی که پیش‌تر به پیمانکاران واگذار شده‌اند باید با سازوکار مشخص تعیین تکلیف شوند، اما در طرح‌های جدید و واگذاری‌های پیش‌رو، حرکت به سمت گروه‌های ساخت می‌تواند زمینه مشارکت مستقیم مردم و کاهش هزینه تمام‌شده مسکن را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد، گفت: بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی باید با همکاری یکدیگر، آمار دقیقی از تعداد واحدها، وضعیت درآمدی متقاضیان و میزان آورده هر یک تهیه کنند تا تصمیم‌گیری بر اساس شرایط واقعی انجام شود.

استاندار کرمانشاه سه راهکار واگذاری زمین در قالب گروه‌های ساخت، انتقال متقاضیانی که آورده خود را به‌موقع تأمین کرده‌اند به پروژه‌های دارای پیشرفت بیشتر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی را از جمله راه‌های تعیین تکلیف این طرح‌ها برشمرد و افزود: افزایش محدوده‌های شهری و روستایی و استفاده از ظرفیت اراضی مناسب نیز می‌تواند گزینه‌های بیشتری پیش روی متقاضیان قرار دهد.

حبیبی با تأکید بر اینکه هدف نهایی باید خانه‌دار شدن مردم با کمترین هزینه و فشار مالی باشد، خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی نباید مسئولیت خود را در قبال متقاضیان پروژه‌های متوقف‌شده نادیده بگیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری باید تا تعیین تکلیف آخرین پرونده، پیگیری‌ها را ادامه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان آسیب دیده‌اند که بخش عمده‌ای از این خسارت‌ها جزئی بوده و اقدامات لازم برای تعمیر، بازسازی و پرداخت خسارت آن‌ها انجام شده است.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از نقش بنیاد مسکن در ارزیابی خسارت‌ها و پیگیری روند بازسازی، بر ضرورت حمایت از خانوارهای فاقد توان مالی کافی تأکید کرد و افزود: بخشی از این خانواده‌ها باید از طریق طرح‌های مسکن محرومان و کمک‌های بلاعوض مورد حمایت قرار گیرند و برای سایر متقاضیان نیز می‌توان از ظرفیت گروه‌های ساخت، واگذاری زمین همراه با تسهیلات و اراضی مناسب در روستاهای مجاور شهرها استفاده کرد.

حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در بازسازی ۱۵۰ واحد تخریبی ناشی از جنگ، تأکید کرد: اعتبار ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع پاسخگوی هزینه‌های بازسازی این واحدها نیست و لازم است برای تأمین منابع متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز، تدابیر لازم اتخاذ شود.