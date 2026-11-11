به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بسیار خرسندم که امروز در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در آنتالیا، با برادر عزیزم مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران دیدار کردم.

نخست‌ وزیر پاکستان ادامه داد: ما بر پیوندهای عمیق و پایدار میان پاکستان و ایران که ریشه در قرن‌ ها تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مشترک دارد، تأکید مجدد و توافق کردیم که همکاری‌ هایمان را بیش از پیش تقویت کنیم. من نگرانی عمیق پاکستان را نسبت به مناقشات طولانی‌ مدت در منطقه‌ مان ابراز کردم.

شهباز شریف افزود: گفتگو، خویشتن‌داری، کاهش تنش و دیپلماسی مستمر، تنها راه های دستیابی به صلحی پایدار هستند. پاکستان با تکیه بر تفاهم‌های حاصله در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، همچنان به ایفای نقشی صادقانه و سازنده در راستای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن ادامه می‌دهد. ما با همکاری یکدیگر، به تلاش برای تحقق آینده‌ای صلح‌آمیز، امن و مرفه برای مردمانمان و منطقه‌مان ادامه خواهیم داد.