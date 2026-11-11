به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هدایت عصر چهارشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: تاکنون در سطح کشور حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تعمیر شده که نزدیک به ۱۵ درصد این آمار به استان کرمانشاه اختصاص دارد و این میزان، بیانگر تلاش مجموعه مدیریتی استان و بنیاد مسکن در مدیریت خسارت‌هاست.

وی با قدردانی از عملکرد مدیریت استان در روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده افزود: با توجه به حجم خسارت‌ها در بخش تعمیر و احداث، اقدامات انجام‌شده در کرمانشاه قابل توجه بوده است.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین وضعیت زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه را رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: برخلاف برخی استان‌ها که با وجود پیشرفت ساخت‌وساز همچنان در تأمین زیرساخت‌های اساسی با مشکل روبه‌رو هستند، در کرمانشاه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین زیرساخت‌ها همکاری مناسبی دارند.

هدایت یکی از دلایل عقب‌ماندگی برخی پروژه‌های مسکن استان را تأخیر در شروع عملیات اجرایی به دلیل محدودیت زمین دانست و تصریح کرد: این تأخیر موجب شد طرح‌ها در شرایط تورمی وارد مرحله ساخت شوند و افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری بر متقاضیان وارد کند.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی هرچه سریع‌تر اراضی ۲۸ هکتاری جوانرود، این اقدام را از راهکارهای مؤثر برای ساماندهی متقاضیان و تعیین تکلیف بخشی از پروژه‌های کم‌پیشرفت عنوان کرد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد اظهار کرد: ادامه اجرای این طرح‌ها با روش‌های گذشته و در شرایط افزایش هزینه‌های ساخت، فشار مالی سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید متناسب با توان اقتصادی متقاضیان، الگوهای متنوعی برای تکمیل و تعیین تکلیف پروژه‌ها به کار گرفته شود.

هدایت، تکمیل واحدهایی را که به مرحله اجرای اسکلت رسیده‌اند، واگذاری بخشی از طرح‌ها به متقاضیان در قالب گروه‌های ساخت، تأمین زمین و تسهیلات برای برخی خانوارها و حمایت ویژه از دهک‌های یک تا چهار را از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده برشمرد.

وی درباره تصمیم‌های اتخاذشده برای رفع موانع برخی پروژه‌های کرمانشاه و جوانرود نیز گفت: در طرح‌هایی که با مشکلات قراردادی و اجرایی مواجه بودند، تصمیم به خاتمه پیمان و ادامه عملیات به‌صورت امانی گرفته شده است تا با تأمین مصالح و اولویت‌بندی بلوک‌های آماده‌تر، روند ساخت سرعت بگیرد.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن افزود: تأمین مصالح مورد نیاز این پروژه‌ها از طریق پیگیری در سطح ملی دنبال می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های بنیاد مسکن، عملیات تکمیل واحدها شتاب بیشتری بگیرد و متقاضیان آثار تصمیم‌های اتخاذشده را در پیشرفت طرح‌ها مشاهده کنند.

هدایت با اشاره به تسهیلات حمایتی برای پروژه‌های نزدیک به تکمیل خاطرنشان کرد: برای طرح‌هایی که به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده‌اند، امکان پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صندوق مربوطه پیش‌بینی شده است که باید با پیگیری لازم، منابع آن در کوتاه‌ترین زمان به پروژه‌های واجد شرایط اختصاص یابد.

وی همچنین از تعهد سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر متقاضی مشمول دهک‌های حمایتی خبر داد و گفت: این منابع می‌تواند از طریق واگذاری زمین و تهاتر نیز تأمین شود و با فروش اراضی اختصاص‌یافته، اعتبار مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های مربوط به خانوارهای کم‌درآمد فراهم شود.