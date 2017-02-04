پلیس ترکیه مینی‌ ون مظنون در فرودگاه استانبول را به گلوله بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس ترکیه به سوی مینی ونی که بیرون از فرودگاه آتاتورک استانبول به هشدارهای صادره مبنی بر توقف فوری توجه نکرده بود؛ شلیک کرد و در ادامه به دنبال گریختن این خودرو عملیات جستجوی ویژه ای را برای یافتن آن آغاز نمود.

به گزارش خبرگزاری حریت، پلیس ترکیه اعلام کرد که پس از عدم توجه خودرو مذکور به هشدارهای توقف در ایست بازرسی واقع در درب ورودی اصلی این فرودگاه، مجبور به شلیک به سوی چرخ های آن شده است.

گزارش مذکور می افزاید: این مینی ون با ۳ سرنشین موفق شد از محل بگریزد و لذا تحت تعقیب نیروهای پلیس ترکیه قرار گرفته است.

تا کنون خبرهای بیشتری درباره این تیراندازی مخابره نشده است.