عامل تیراندازی در میدان آزادی کرمان اعدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای حکم اعدام برای عامل تیراندازی در میدان آزادی که منجر به مجروح شدن دو مرد و یک دختر خردسال (طی سه مرتبه تیراندازی) شد گفت: براساس مستندات موجود در پرونده و اقاریر محکوم، وی عامل عملیاتی مرتبط با شبکه های معاند و عضو گارد جاویدان و وابسته به جریان سلطنت طلب بوده است که در موارد متعدد اقدامات ضد امنیتی را به انجام رسانده است.

وی افزود: علی سینا مصطفوی، متولد ۱۳۶۶ به عنوان محکوم علیه ردیف اول این پرونده از حیث محاربه به اعدام و از حیث تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است که حکم وی امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه پس از تائید در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمده است.

وی درباره ارتباط این فرد با شبکه های معاند، تصریح کرد: محکوم علیه ردیف اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ به اتهام شعارنویسی و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و مدتی روانه زندان شده بود و در اعترافات خود بیان کرده که پس از آزادی از زندان گزارش های متعددی به شبکه های معاند فرستادم و خواستم کانالی برای حرف زدن با رضا پهلوی برایم مهیا کنند.

وی اظهارداشت: براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده ۲۱ قطعه فیلم با موضوعات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی کشور، سیاه نمایی وضعیت کشور و اغتشاشات دی ماه و .... را برای یکی از شبکه های ماهواره ای معاند ارسال کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: محکوم علیه این پرونده درصدد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود رضا پهلوی به کشور بوده و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات، اقدام به بازدید از فرودگاه نموده است.

حجت الاسلام حمیدی یادآور شد: این فرد با همراهی همدستان خود در مرحله اول اقدامات خود در چهارم فروردین ماه ۱۴۰۵ اقدام به تیراندازی در میدان آزادی کرمان نموده بود که در این حادثه یک روحانی و یک دختربچه مجروح شدند و در اقدام بعدی خود نیز در تاریخ اول اردیبهشت ماه اقدام به سه مورد تیراندازی به سمت میدان آزادی (تیراندازی به سمت سربازان مستقر در میدان، تیراندازی به سمت خودروی عبوری دارای پرچم های متعدد و تیراندازی به سمت جایگاه برگزاری مراسم) کرده است که در این مورد نیز روحانی حاضر در محل مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شده است.

وی با اشاره به حضور محکوم علیه ردیف اول و همدستان وی در جریان اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه در کرمان، تاکید کرد: وی در اثنای اقدامات مجرمانه خود اقدام به تصویر برداری و مستندسازی عملیات های خود نموده و برخی از اقدامات خود را نیز در دفترچه خاطرات خود مرقوم نموده است.

وی ادامه داد: محکوم علیه ردیف اول این پرونده با سوء استفاده از غفلت یکی از دوستان خود که از ساکنان یک مجتمع در محدوده میدان آزادی بوده است، اقدام به کپی برداری از کلیدهای مجتمع کرده است و در فواصل زمانی مختلف در این مکان حضور می یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که محکوم علیه ردیف اول پرونده همچنین به دو مرحله تیراندازی نافرجام به سمت پلیس راه کرمان – ماهان نیز اقرار کرده است، اظهارداشت: متهمان این پرونده در تاریخ پنجم اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۵ برمبنای اقدامات شناسایی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده اند و در بازرسی از مخفیگاه آنها یک قبضه سلاح گلوله زنی برنو دوربین دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی دارای مجوز، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل مولوتوف کشف شده است.

وی تاکید کرد: دیوان عالی کشور نیز فرجام خواهی محکوم علیه ردیف اول این پرونده را وارد ندانسته و تاکید داشته که بزه منتسب به وی محرز است و از این رو، حکم وی از باب محاربه با مجازات اعدام از طریق حلق آویز در زندان مرکزی کرمان به مرحله اجرا درآمد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی همچنین تصریح کرد: محکوم علیه ردیف دوم( مجتبی پورمنعمی ) این پرونده نیز از حیث معاونت در محاربه به ۱۲ سال و ۷ ماه حبس و از حیث تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است و متهمان ردیف های سوم( محبوبه رحیمی) و چهارم(سیما مصطفوی ) نیز از حیث تبلیغ علیه نظام هر کدام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده اندو.

وی ادامه داد: در رابطه با اتهامات بعدی آنها از حیث مشارکت در نگهداری و ساخت مواد منفجره (کوکتل مولوتوف) قرار به عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر شده است که در آن مرجع متعاقبا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.