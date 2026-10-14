به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آنتونیو باندراس جدیدترین سلبریتی است که دارد از یک استودیوی هوش مصنوعی حمایت می‌کند. این بازیگر نامزد اسکار در فیلم «کورتس» از استودیو «یوتوپای»، بازی می‌کند که به کارگردانی پل میگنو و بر مبنای فیلمنامه نیکلاس کازان ساخته خواهد شد.

این فیلم که اکنون در پاریس در حال تولید است، درباره هرنان کورتس یک سرباز تشنه افتخار در سال ۱۵۱۹ است که رهبری یک سفر اکتشافی به یوکاتان را بر عهده دارد و باندراس نقشش را ایفا می‌کند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از فرود در ساحل، در جایی که اکنون مکزیک است، او با مارینا، یک زن بومی برده و بااستعداد در زبان آشنا می‎شود و توانایی این زن برای پیشرفت او ضروری می‌شود. همانطور که کورتس اتحادهای شکننده، ایمان و ترس را به ابزارهای فتح تبدیل می‌کند، مارینا تماشاگر بدل شدن او از یک یاغی جسور به یک مسیح خودخوانده است.

این فیلم محصول مشترکی بین «یوتوپای» و «اکس ماکینا» است که شرکت تولیدی جدیدی است که می‌گوید با ادغام اخلاقی و هنرمندمحور هوش مصنوعی کار می‌کند.

سیسیلیا شن از بنیانگذاران و مدیرعامل یوتوپای در بیانیه‌ای گفت: «کورتس» دقیقاً همان دلیلی است که ما این استودیو را ساختیم. وظیفه ما این است که تولید را حول این دیدگاه بسازیم. نیکلاس فیلمنامه‌ای فوق‌العاده نوشته، پل دیدگاه سینمایی روشنی دارد و آنتونیو انسانیت مورد نیاز را در مرکز آن قرار می‌دهد. ما می‌خواهیم به آنها توانایی ساخت فیلمی را بدهیم که قصد ساختش را دارند.

باندراس جدیدترین چهره باسابقه هالیوودی است که خود را با یک شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی هماهنگ می‌کند. این مهر تأیید در حالی زده می‌شود که صنعت فیلم همچنان بر سر حضور این فناوری در تولید اختلاف نظر دارد.

یوتوپای مجموعه‌ گسترده‌ای از پروژه‌ها را گرد آورده که یا کاملاً تولید شده توسط هوش مصنوعی و یا با قابلیت استفاده از هوش مصنوعی هستند و قصد ساخت آنها را دارد. یکی از این پروژه‌ها اقتباس بلند انیمیشن با کمک هوش مصنوعی از یک کتاب کودکانه است. این استودیو همچنین با شرکت تولید چینی «هوآس» در صدد تولیدی کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی با اقتباس از «سفر به غرب: پانصد سال گمشده»، داستان اصلی کتاب اساطیری چینی از سال ۱۵۹۲ است.

باندراس همچنین قرار است در نقش خوزه واتل مربی آنتونی بوردین، در فیلم «تونی» بازی کند.