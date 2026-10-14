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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

کشته شدن عناصر جولانی در حمله افراد مسلح در سوریه

کشته شدن عناصر جولانی در حمله افراد مسلح در سوریه

رژیم جولانی از هدف قرار گرفتن عناصر وابسته به خود در حمله افراد ناشناس در حومه حماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، وزارت کشور سوریه وابسته به رژیم جولانی اعلام کرد که در جریان یک حمله مسلحانه در حومه استان حماه دست کم چهار تن از عناصر این رژیم کشته شدند.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور علیه خودروی نیروهای رژیم جولانی در مرکز سوریه صورت گرفته و وزارت کشور اعلام کرد که به دنبال پیدا کردن عوامل آن است.

پیشتر خبرگزاری سانا از وقوع یک حمله در مسیر سلمیه- اثریا واقع در حومه حماه خبر داده بود.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن رژیم جولانی نه تنها امنیت و ثبات در این کشور محقق نشده بلکه اخبار مربوط به حملات، انفجارها، کشتارها و اعتراضات سوریه همچنان در صدر هستند.

کد مطلب 6977333

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