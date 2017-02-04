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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲:۴۲

در واکنش به حکم یک قاضی فدرال؛

ترامپ: حکم صادره درباره لغو ممنوعیت مهاجرتی «تصمیمی خطرناک» است

ترامپ: حکم صادره درباره لغو ممنوعیت مهاجرتی «تصمیمی خطرناک» است

رئیس جمهور آمریکا لغو ممنوعیت مهاجرتی از سوی یک قاضی فدرال را «تصمیمی خطرناک» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حکم یک قاضی فدرال علیه ممنوعیت مهاجرتی وضع شده در خصوص اتباع هفت کشور مسلمان در پیامی توئیتری نوشت: «کشور ما به جایی رسیده است که یک قاضی می تواند ممنوعیت مسافرتی صادره از سوی وزارت امنیت داخلی را لغو نماید و هرکسی،‌ حتی با نیات شوم، به آمریکا وارد شود!».

وی در پیامی دیگر مدعی شد که «به دلیل لغو این ممنوعیت توسط یک قاضی، ممکن است شمار زیادی از مردمان بد و خطرناک به داخل آمریکا سرازیر شوند. یک تصمیم خطرناک».

گفتنی است که «جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال در شهر «سیاتل» ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را که ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا را برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه ممنوع می ساخت، لغو نمود.

کد مطلب 3897157

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