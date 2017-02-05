اسامی بازیکنان السد برای بازی با استقلال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال السد قطر روز سه شنبه این هفته در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال می رود.

کاروان تیم السد امروز یکشنبه وارد تهران می شود تا خود را آماده این بازی کند.

سرمربی تیم السد اسامی ۲۰ بازیکن خود را برای سفر به تهران به شرح زیر اعلام کرد: سعد الدوسری، مهند نعیم، عبدالکریم حسن، مرتضی پورعلی گنجی، بغداد بونجاح، پدرو، إبراهیم ماجد، حسن الهیدوس، علی أسد، خلفان إبراهیم، سالم الهاجری، مشعل الشمری، یاسر یحیی، حمزة الصنهاجی، ژاوی هرناندز، فهد القاسمی، محمد کسولا، حسام کمال، حمرون وحامد إسماعیل.