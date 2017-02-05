به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در همایش مقدماتی مجمع ملی این جبهه ضمن تبریک دهه مبارکه فجر و سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ملت ایران که این جبهه برای دفاع از آن و پاسداری از دستاوردهای بی‌بدیل آن ایجاد شده، از حوادث بی نظیر تاریخ است؛ هم تاریخ ایران وهم تاریخ جهان. با کنکاش در تاریخ ایران در هیچ دوره‌ای چنین نهضت وکنش جمعی برای مقابله با دیکتاتوری و استبداد داخلی و مبارزه با استعمار خارجی که منجر به پیروزی شده باشد، سراغ نداریم.

وی افزود: در نهضت‌های مختلفی در تاریخ ایران انجام شده‌است، اما به کامیابی نرسیده‌اند و پیروزی انقلاب اسلامی امری بی‌سابقه بوده است، تاریخ جهان نیز انقلاب اسلامی ایران یک امر بدیع و بی سابقه است، یعنی از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را از انقلاب‌های دیگر متمایز می­ کند.

ذوالقدر با بیان اینکه قرن بیستم قرن انقلاب‌ها بود ادامه داد:‌ از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه تا پایان این قرن، انقلاب‌های زیادی واقع شده­اند و همه آنها یا مبتنی بر اندیشه‌های سوسیالیستی، ‌کمونیستی و مارکسیستی یا ناسیونالیستی بوده اند اما برای اولین بار انقلابی به نام خداو مبتنی بر ارزش‌های دینی و با هدف بازگرداندن ارزش‌های الهی به تاریخ و متن زندگی مردم صورت گرفت و پیروز شد.

وی با تأکید بر اینکه هر انقلابی دارای سه رکن مردم، رهبری و ایدئولوژی است، افزود: در انقلاب اسلامی ایران، مردمی با انگیزه‌های الهی و اسلامی و با رهبری مرجعیت دینی و ایدئولوژی الهی و اسلامی که مبنای این حرکت بود، انقلابی را رقم زدند که در تاریخ جهان بی سابقه است وجز درنهضت های انبیاء شبیهی برای آن نمی توان یافت.

ذوالقدر افزودتا پیش از انقلاب ما، حرف اول را در جنبش‌های اجتماعی و انقلابی، مارکسیسم می‌زد و شعار محوری آنها این بود که دین نمی‌تواند خیزش اجتماعی ایجاد کند و اساسا دین عامل رکود و سکون و توقف جنبش‌های اجتماعی است و دین را به قول مارکس افیون توده‌ها می دانستند! ‌ اما به رغم این نگاه، دین توانست درایران منشأ انقلاب شود که در تاریخ جهان بی‌سابقه است.

وی با اشاره به برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بر موضوع آزادی تاکیدکرد و اظهار داشت: آزادی گمشده ملت ایران بود که قرن‌ها به دنبال آن بود، در طول قرن­ ها، حکومت‌های خودکامه و مستبد همواره براین ملت حکومت می‌کردند وجز در برخی مقاطع کوتاه، آن هم در برخی نقاط، دولت‌ مردمی نداشته‌ایم. انقلاب اسلامی به دیکتاتوری و استبداد و حاکمیت دولت های خود کامه در این کشور پایان داد و آزادی را به ملت ایران هدیه کرد.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استقلال را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و با اشاره به پایان وابستگی ایران به استعمار و قدرت‌های استکباری با پیروزی انقلاب، اظهار داشت:‌ ده ها سال کشور ما اسیر قدرت های خارجی بود و آنها بودند که برای ما ومقدرات ملت ما تصمیم می گرفتند و دولت‌ها نیز اغلب دست‌نشانده آن ها بودند و انقلاب اسلامی به این وضعیت برای همیشه پایان داد.

وی با بیان اینکه اصل نظام جمهوری اسلامی نیز یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی است عنوان کرد: این نظام برآمده از انقلاب و بر مبنای ارزش‌های الهی و دینی ومبتنی بر آراء وانتخاب مردم است؛ تشکیل یک نظام مردم‌سالار دینی و امتزاج جمهوریت و اسلامیت مهم ترین دستاورد انقلاب است.

ذوالقدر گفت: طی بیش از ۳۰۰ سال یعنی از دوره رنسانس در غرب و به تبع غرب در سایر کشورها ودربین روشنفکران وانقلابیون، فکر غالب آن بود که دین باید از صحنه زندگی اجتماعی مردم حذف شود چه برسد به اینکه بخواهد حکومت کند. انقلاب اسلامی این تئوری‌ را ابطال کرد و باتشکیل جمهوری اسلامی، دین را به زندگی اجتماعی وسیاسی جامعه وارد کرد وحکومتی برمبنای اسلام واراده مردم بنیاد نهاد.

وی با اشاره به موضوع بیداری اسلامی در جهان و مقاومت اسلامی درمنطقه خاطرنشان کرد:‌ در اثر انقلاب اسلامی ایران، مسلمانان و مستضعفان جهان به خودباوری رسیدند، بیداری اسلامی فراگیر شد و زنجیرهای پولادینی که توسط نظام‌های استکباری و استبدادی بر دست و پای ملت ها بسته بود، سست شد و فروریخت.

ذوالقدر تصریح کرد: مقاومت اسلامی در منطقه علیه رژیم صهیونیستی و رژیم های خودکامه وهم پیمان با اسرائیل شکل گرفت، در حالی که تا قبل از انقلاب اسلامی چنین چیزی اساسا وجود نداشت ودر بهترین حالت نوعی مبارزه کم رنگ ناسیونالیستی درمیان برخی از اعراب با رژیم صهیونیستی جریان داشت.

وی ادامه داد: اما امروز باالهام از انقلاب اسلامی وپشتیبانی نظام جمهوری اسلامی، مقاومت اسلامی به یک موضوع جدی وتعیین کننده تبدیل شده است وموجودیت رژیم صهیونیستی ومنافع نظام سلطه را مورد تهدید وچالش اساسی قرار داده است.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی را پیشرفت کشور و تبدیل ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و مدت مطرح جهانی دانست و گفت:‌ قبل از انقلاب اسلامی، ایران درهندسه قدرت جهانی اساسا به حساب نمی آمدو در بهترین حالت یکی از اقمار بلوک غرب قلمداد می‌شد اما ایران بعد ازانقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین قدرت و بازیگر منطقه است. هیچ تصمیمی بدون مشارکت ایران در منطقه اتخاذ نمی شود و ضمانت اجرا ندارد و ایران امروز یک قدرت مطرح جهانی و اثرگذار در حوزه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه تمام این دستاوردها در یک میدان منازعه و درگیری به دست آمده است، یادآور شد: این طور نبود که بعد از انقلاب دشمنان ما را رها کنند و ما هم با خیال راحت به سازندگی و پیشرفت کشور بپردازیم، هر آنچه حاصل شده در یک محیط منازعه و جنگ و درگیری تمام عیار انجام شده است.

ذوالقدر ادامه داد: ملت ما در عین حال که دفاع می‌کرد برای ساختن کشور پیشرفت آن نیز تلاش می کرد؛ دشمنی قدرت‌های خارجی و استکباری و دنباله‌های منطقه‌ای و عناصر داخلی آنها با انقلاب یک حقیقت انکارناپذیر است و از ابتدای پیروزی انقلاب بوده و همچنان نیز جریان دارد ما همواره درگیر یک نبرد سخت و بی‌امان با دشمن بوده‌ایم.

وی با اشاره به دلیل دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی نظام سلطه را از بازگشت مجدد به ایران بازداشت. در حالیکه آن ها تجارب زیادی در شکست نهضت ها و انقلاب‌ها در کشورهای مختلف داشتند و به سرعت آن ها را کنترل و با اندکی تأخیر بازمی‌گشتند اما ملت انقلابی ایران همواره نظام سلطه را پس زده‌و آن را گام به گام به عقب نشینی واداشته است.

ذوالقدر با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری اظهارداشت:‌ جمهوری اسلامی ایران در ساختار قدرت و امنیت جهان، کانون مبارزه واپوزیسیون و معارض نظام سلطه است و در جریان رویارویی و نبرد سختی که قریب به ۴۰ سال در جریان است، عامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ومشی ومنش آن انقلابی است. رهبری فرمودند(آنچه عامل موفقیت ما در مقابل نظام سلطه بوده اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است) و در واقع اسلام انقلابی روح انقلاب وانقلاب، تحقق عینی اسلام انقلابی است بنابراین رمز موفقیت ما در این نبرد سخت و نفسگیر، انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به مواردی همچون جمعیت، وسعت، جغرافیا، توان اقتصادی و توان نظامی کشورها که به عنوان مؤلفه‌های قدرت ملی شناخته می ­شوند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی رکن اصلی قدرت ملی ماست که اگر این نباشد سایر مولفه‌ها درمعادله قدرت چندان به حساب نمی‌آیند.

ذوالقدر همچنین گفت: دشمن برای تضعیف این رکن اساسی قدرت ملی تمام توان خود را بر روی تضعیف آن قرار داده است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، راهبرد دشمن «انقلاب‌زدایی و تهی کردن نظام از محتوای اسلامی و انقلابی است؛ اگر ما اسلام وانقلاب را کنار بگذاریم آن ها حاضرند با ما کنار بیایند» و جنگ بر سر همین است.

وی با تأکید بر اینکه به تعبیر رهبری تلاش اصلی و راهبرد اساسی دشمن برای تضعیف قدرت جمهوری اسلامی حذف انقلاب از عرصه ذهن و عمل است، راهبرد مقابل آن و راه تقویت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت گفتمان انقلاب اسلامی و احیای انقلاب در ذهن و در عمل است.

ذوالقدر با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص گفتمان انقلاب اسلامی اظهار داشت: «راه ما احیای انقلاب در ذهن‌ها و حراست از جهت‌گیری انقلابی در عمل، رفتار و تصمیم‌گیری‌ها و ایستادگی در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام و ضد انقلاب بیرون نظام است.»

وی گفت: اینکه می­فرمایند در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد، اشاره به وجود یک معضل بزرگ درکشوراست و آن اینکه در درون نظام شاهد وجود ونفوذیک جریان غیر انقلابی هستیم باید آن را شناخت و در مقابل آن ایستادگی کرد.

وی گفت پاسخ درخور به فراخوان مقام معظم رهبری موکول به آن است که اولا از این معنا درک درست ومشترکی پیدا کنیم و به جایگاه انقلاب و نقش بی بدیل آن در هندسه قدرت جهانی و محوریت آن در قدرت ملی توجه کنیم وثانیا همه نیروهای انقلاب برای ترویج وتعمیق گفتمان انقلاب اسلامی وحاکمیت آن در نظر و عمل، متحدشوند.

ذوالقدر با بیان اینکه بدون وحدت و تمرکز همه قوا و ظرفیت‌ها، پیروزی بر جبهه ضد انقلاب ممکن نیست، افزود: منظور از ضد انقلاب، آن مصداق محدود و قدیمی ضد انقلاب نیست بلکه یک جبهه عظیم وجود دارد که از رأس نظام سلطه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی تا قدرت‌های مستکبر غربی و طاغوت‌های منطقه و ضد انقلاب خارج نشین و عقبه‌های آنها در درون نظام را در بر می‌گیرد که از امکانات فراوان اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای برخوردار است و در واقع یک جبهه گسترده و پیوسته‌ای است که بدون وحدت و عمل هماهنگ نیروهای انقلاب، ایستادگی در مقابل آن و غلبه راهبردی برآن ممکن نیست.

وی افزود: ما نیروی انقلابی فراوان اما پراکنده در کشور داریم که باید تجمیع و متحد شوند و در کنار یکدیگر قرار بگیرند و قدرت خود را چند برابر کنند. انقلاب اسلامی ثروت اجتماعی فراوانی دراختیار دارد که متاسفانه به سرمایه اجتماعی تبدیل نشده است

ذوالقدر اظهارداشت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای پاسخ به این فراخوان و نیاز قطعی زمان شکل گرفت و برای دفاع از انقلاب و احیای ارزش ها در اندیشه وعمل و ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی تشکیل شد.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مغرضانه درخصوص این جبهه ادامه داد:‌ برخی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را متهم می‌کنند به رفتار قبیله‌ای. نمی‌دانیم این حرف از کجا آمده است. اساس این جبهه فراگیر، اعتراض به قبیله گرائی، حزب سالاری و تفرقه پنداری است. می گوئیم همه بیائید برای عزت و سربلندی انقلاب باهم متحد شویم. برای ترویج وتعمیق گفتمان انقلاب دست به دست هم بدهیم. ترویج گفتمان نیاز به وحدت همه نیروها دارد، ‌مگر صدای تک‌تک افراد چه میزان بازتاب دارد؟ همه باید یکصدا، همه جا و در همه سطوح جامعه این حقیقت را فریاد بزنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای برطرف کردن مشکلات کشور باید به انقلاب اسلامی و فرهنگ وارزش های آن بازگردیم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب حل مسائل و مشکلات کشور حتی مشکلات و تنگناهای اقتصادی را درگرو بازگشت به انقلاب می دانند و می فرمایند: «اگر می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و این کشور عزت و رفاه پیدا کند و از لحاظ پیشرفت مادی و معنوی الگو شود باید راه انقلاب را ادامه دهیم؛ ‌ انقلاب راه علاج منحصر به فرد این کشور بوده، هست و خواهد بود. هرجا که ما به روحیه انقلابی تکیه کردیم پیش رفتیم و هر جا کوتاه آمدیم و برای خوشایند دشمن حرف خود را جویدیم و خوردیم عقب ماندیم»

ذوالقدر گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای پاسخ به این نیازایجاد شده است و از این رو یک تشکل حزبی نیست، یک جبهه واقعی است

وی در تشریح علت انتخاب عنوان جبهه برای این حرکت گفت: ما در یک میدان جنگ واقعی قرارداریم. در عرصه یک جنگ تمام عیار و نابرابر که در یک سو تمام استکبار با همه قدرت و ظرفیت در یک جبهه متحد و یکپارچه عمل می کند و این سو، یک انقلاب و ملتی که می خواهد از موجودیت، هویت و افتخارات خود دفاع کند. عنوان جبهه را از دفاع مقدس وام گرفتیم، به علامت آن که همه بدانیم باید جبهه ای و جهادی عمل کنیم این جبهه دو طرف خودی و دشمن دارد. باید عزممان راجزم کنیم و جبهه خودی را شکل دهیم و ساماندهی کنیم.

ذوالقدر در عین حال گفت: ازاین رو که دراین کار تأخیر داریم دشمن توانسته است هدف ها و سنگرهایی را فتح کند که بحول و قوه الهی آن ها را بازپس خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه این جنگ به مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی و پیچیده‌تر و شکننده‌تر از آن استبه برخی از ویژگی­ها والزامات حرکت جبهه ای اشاره کرد و افزود: لازمه حضوردر جبهه، شناخت دشمن و هوشیاری و آمادگی دائمی د ر مقابل آن است. این چیزی بود که در دفاع مقدس ظهور پیدا کرد، دراین جبهه نیز شناخت، بصیرت وآمادگی درمقابل دشمنان یک شرط اساسی است.

وی انگیزه حضور درجبهات دفاع مقدس را انجام تکلیف الهی در دفاع از انقلاب، کشور، مردم و نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: در این عرصه نیز باید با همین احساس و رویکرد عمل کنیم. انگیزه های شخصی، گروهی وغیر الهی نسبتی با جبهه مردمی نیروهای انقلاب ندارد.

ذوالقدر با بیان اینکه یکی از ویژگیهای جبهه‌دفاع مقدس ایثار و فداکاری بود، یادآور شد: در این میدان ودراین جبهه نیز نیروها باید آماده فداکاری وگذشتن از تعلقات شخصی خود به نفع مردم وانقلاب باشند. در جبهه دفاع مقدس فرهنگ دینی و انقلابی و ارزش‌های اسلامی حاکم بود، بگونه ای که جبهه جنگ ما یک دانشگاه انسان‌سازی تمام عیار بود باالهام از فرهگ حاکم برجبهه های دفاع مقدس، فرهنگ غالب جبهه مردمی نیز فرهنگ وارزش ها ی اسلامی وانقلابی خواهد بود. بنابراین منظور ازجبهه چنین چیزی است، نه یک مغازه سیاسی برای کسب وکار سیاسی و رسیدن به قدرت وثروت.

ذوالقدر افزود: این جبهه یک حرکت مردمی است. برای جبهه، اصل مردم است. عنوان مردمی به صورت اتفاقی وتحمیلی نیامده است و پیام آن این است که مردم تصمیم‌گیر هستند، پدرخوانده‌ها باید کنار بروند، کسانی که فکر می‌کنند مردم صغیر و مهجورند و باید برای آن ها و به جای آن ها تصمیم گرفت باید کناربروند، راه را باز کنند که مردم خودشان تصمیم بگیرند و سرنوشت خودشان را خود تعیین کنند. تجربه نیز نشان می دهد که هر گاه مردم به صحنه آمدند و تصمیم گرفتند و اقدام کردند موفق و درست عمل کردند.

وی با اشاره به حضور مردم در انقلاب، امنیت و جنگ خاطرنشان کرد:‌ در روزهای سخت پس از پیروزی انقلاب این مردم بودند که امنیت را برقرار کردند، مردم سرنوشت جنگ را با پیروزی رقم زدند و اگرحضور مردم نبود، نتیجه جنگ همان می‌شد که در ماه‌های اول اتفاق افتاد. مردم ورق را برگرداندند و یک شکست محتوم را به یک پیروزی انکارناپذیرتبدیل کردند.

ذوالقدر با اشاره به نقش پررنگ مردم در مقابله با فتنه‌ها یادآور شد: در فتنه های مختلف به ویژه فتنه ۷۸ و ۸۸، این مردم بودند که کار را تمام کردند و طومار فتنه و فتنه گران را باحضور انقلابی خود درهم پیچیدند. بنابراین باید راه را برای حضور مردم باز کنیم و این همان چیزی است که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر آن پای فشرده اند و جبهه مردمی باید تسهیل‌کننده حضور مردم در اداره کشورونظارت بر رفتار دستگاه ها وعملکرد مسئولان ومدیران باشد.

وی در بخش دوم سخنان خود به یک اقدام بزرگ در حرکت جبهه یعنی تشکیل مجامع شهرستانی و مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اشاره کرد وافزود: با توجه به مبانی و ارزش های جبهه که تصمیم­ گیری در آن مردم سالارانه و مشارکتی است، برخلاف این روش که سران گروه‌های سیاسی دراطاق های دربسته بنشینند و برای دیگران تصمیم بگیرند و دیگران موظف به اجرای آن باشند، نیروهای انقلاب با انتخاب نمایندگان خود در مجامع مختلف و مجمع ملی در فرایند تصمیم­گیری در خصوص مسائل اساسی انقلاب مشارکت خواهند داشت.

ذوالقدر افزود: مجمع نیروهای انقلاب در سطح کشور در استان­ها و شهرستان­ها تشکیل شده­اندکه نمایندگان خود را برای حضور در مجمع ملی تعیین می­کنند و تاکید می­ کنیم این نمایندگان با انتخابات تعیین شوند.

وی خاطرنشان کرد: برخی گزارش ­ها حاکی از آن بود که افرادی بدون انتخابات تعیین شده بودند که هرچند اشخاص خوب و محترمی بودند، تاکید شد انتخابات برگزار کنند و نمایندگان منتخب را معرفی نمایند.

ذوالقدر ادامه داد: ترکیب نمایندگان نیز مهم است و حتما باید حداقل ۴۰% از جوانان نسل سومی در آن حضور داشته باشند چرا که جوانان همواره نیروی محرکه و طوفنده انقلاب بوده و هستند و جبهه باید از نشاط، صفا، تلاش و امید جوانی آنها برخوردارشود.

ذوالقدر با بیان اینکه خانم ها ۳۰% ترکیب مجمع عمومی را تشکیل می­دهند، گفت: این مجمع که قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آن حضور دارند، نقش پارلمان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلام را ایفا می­ کند و در آن چندین مرحله رای­گیری صورت می­ گیرد، یکی از رای گیری ها برای تعیین هیئت رئیسه مجمع که عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری جبهه است، خواهدبود و همچنین تعیین نامزدهای اولیه انتخابات ریاست جمهوری جبهه و تصمیم­ گیری در مورد مرامنامه و اساسنامه و آیین ­نامه داخلی مجمع و نیز شاخص های نامزدهای مقبول ریاست جمهوری از وظایف این مجمع خواهدبود که با مذاکره و رای­گیری انجام می­شود.