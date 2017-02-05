۱۱۰واحد تولیدی زنجان در نیمه دوم امسال وارد چرخه تولیدی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مجدد کارخانه گل آرد زاگرس، افزود: کارخانه آرد گل زاگرس سلطانیه بیش از شش سال تعطیل بود که با توجه به استقرار این واحد تولیدی یکی از دغدغه‌های سازمان بود.

وی اظهار کرد: این واحد تولیدی با برخورداری از تکنولوژی خوب، بار دیگر کار خود را آغاز کردو خوشبختانه با شروع به کار مجدد این واحد تولیدی، از تعداد واحدهای تولیدی تعطیل یکی کم شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در تلاش هستیم که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در استان صورت گیرد که در کنار این بخش، توجه به صنایع کوچک و متوسط و به کارگیری از افرادی که تجربه لازم در سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

فغفوری افزود: خوشبختانه از نیمه دوم امسال با توجه به سیاست‌هایی که در بخش حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق شده است، شاهد رونق‌گیری واحدهای تولیدی هستیم و بیش از ۴۰۲۸ فرصت شغلی به لیست اجباری بیمه اضافه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تصریح کرد: در مهرماه امسال بیش از ۴۰۲۸ نفر به لیست بیمه اجباری افزوده شده‌اند که بیشتر در حوزه صنعت و معدن هستند.

فغفوری تاکید کرد:خوشبختانه ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگی همچون گلرنگ، راشا کاسپین، در دهه‌فجر امسال با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ‌زنی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: یکی از پروژه‌های مهمی که در ایام دهه‌فجر افتتاح می شود اولین واحد تولید گیربکس اتوماتیک کشور است که این پروژه با مشارکت ۸۰ درصدی بلژیکی‌ها در استان زنجان عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این پروژه اولین کارخانه تولیدی گیربکس اتوماتیک کشور خواهد بود که پس از قراردادهای رنو، سیتروئن و هیوندا، بزرگترین قرارداد خودرویی کشور خواهد بود که صنعت خودرویی کشور را متحول خواهد کرد.

فغفوری تصریح کرد: بیش از ۱۱۰ کارگاه و واحد تولیدی در نیمه دوم امسال وارد چرخه تولید شده و حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در استان ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داردو امروز به بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی رسیده است.

وی افزود: در مقایسه با اسفندماه سال ۹۲ که سرمایه گذاری ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده، می‌توان شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر در استان بود.

فغفوری یادآور شد: خوشبختانه طی اتفاقاتی که در دو سال اخیر در این حوزه به وقوع پیوسته است، شاهد جهشی در شهرستان سلطانیه بودیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استقرار مجموعه آرین توتون صنعت در این منطقه با برخورداری از ۹۰ نفر پرسنل با ۳۰ درصد ظرفیت که امروز به بیش از ۲۵۰ نفر رسیده است.

فغفوری ابراز کرد: مجموعه کریستال ایران یکی دیگر از واحدهای صنعتی استان مستقر در شهرستان سلطانیه محسوب می‌شود که علی‌رغم مشکلاتی که داشت ولی امروز به چه تولید وارد شده است.

وی گفت: با توجه به پتانسیلی که در حوزه منابع معدنی در این شهرستان وجود دارد سلطانیه می‌تواند یکی از شهرستان‌های پیشرو در صنعت و معدن باشد.