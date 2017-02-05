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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان:

مامور نیروی انتظامی در سرقت مسلحانه بانک مسکن شهید شد

مامور نیروی انتظامی در سرقت مسلحانه بانک مسکن شهید شد

اصفهان – معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مامور نیروی انتظامی در حادثه سرقت مسلحانه بانک مسکن شعبه ملاصدرای اصفهان با شلیک سارق شهید شد.

جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرقت بانک مسکن خیابان حکیم شفاهی اصفهان اظهار داشت: این سرقت مسلحانه ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح امروز اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در این سرقت مسلحانه یک نفر سارق مسلح وارد بانک مسکن شعبه ملاصدرا شده که با ورود مامور نیروی انتظامی به سمت وی شلیک کرده است، اضافه کرد: متاسفانه در این حادثه مامور نیروی انتظامی به درجه رفیع  شهادت نائل شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه سارق این حادثه متواری شده است، ابراز داشت: عملیات ویژه پلیس برای دستگیری این سارق آغاز شده است.

کد مطلب 3897437

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