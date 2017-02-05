ایجاد نشاط و تفریح می تواند به پیشگیری از اعتیاد کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان ماهوتی افزود: تقویت زیر ساخت های مبارزه با مواد مخدر اعم از افزایش مهارت های زندگی ، ایجاد نشاط و شادابی، گسترش امکانات تفریحی و غیره به عنوان زیر بنای روش های زندگی در هر جامعه می تواند ارتقای پیشگیری و مقابله در مورد آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و داروهای روان گردان را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه نگاه فرهنگی به مسایل پیشگیری ، کنترل و مقابله با اعتیاد به عنوان اصلی ترین آسیب اجتماعی موثرترین دیدگاه برای کاهش مشکلات است، اظهار کرد: پیشگیری های فرهنگی یعنی آموزش از خانواده تا مدرسه ، از مدرسه تا دانشگاه و از دانشگاه تا جامعه و انتقال آموزه های ضروری برای افزایش مهارت های زندگی راه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را هموارتر می کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بدون یادگیری این مهارت ها هر گونه مبارزه جنبه مقطعی و موقت خواهد داشت.

ماهوتی، آموزش شیوه‌های فرزندآوری، فرزندپروری و برقراری تفاهم در خانواده را برای مبارزه با اعتیاد ضروری دانست و گفت: شیوه‌هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند، نقش اساسی در تامین سلامت روانی فرزندان آنها دارد.

وی افزود: در سایه ارتباط سالم است که می‌توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تامین و ارضای آن‌ها اقدام کرد، هر یک از این شیوه‌ها اثراتی بر رفتار کودکان دارند که در این میان اثرات مخرب و منفی شیوه‌های سهل گیرانه و مستبدانه بیشتر است. آن‌چه اهمیت دارد این است که بهترین شیوه فرزند پروری، شیوه مقتدرانه است که والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند.

این روانشناس تصریح کرد: این شیوه به فرزندان کمک می‌کند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند و همچنین تاثیر کمی بر آزادی‌های فردی کودکان دارد. این کودکان با کفایت، واقع گرا، دارای اعتماد به نفس، فعال، خود نظم‌بخش و مسئول هستند.

ماهوتی با انتقاد از اینکه بسیاری از والدین از بکارگیری شیوه های درست فرزندپروی غافل می شوند، اظهار کرد: اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین است و در بزرگسالی به دلیلی روش‌های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان ، به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

وی هشدار داد: روبرو شدن نوجوانان و جوانان در عصر حاضر با چالش‏ها و پدیده‏های متفاوتی مانند تنوع طلبی، لذت طلبی، عدم حمایت‏های عاطفی والدین، کاهش کنترل و نظارت اجتماعی بر رفتار و عملکرد فرزندان، وجود اختلافات خانوادگی، احساس درماندگی در بیان احساسات، عزت نفس پایین، ضعف اعتقادات دینی، بروز مشکلات و اختلالات روحی و روانی، ضعف مهارت‏های ارتباطی، ایجاد فریب فرهنگی با ارائه اطلاعات نادرست و نگرش‏های غلط مبنی بر تاثیرات مثبت مصرف مواد مخدر و روان گردان، تغییر الگوی مصرف و ارائه صدها نوع مواد مخدر با نام‏های جذاب، شکیل و فریبنده و افزایش آمار معتادین و مصرف کنندگان انواع مواد مخدر از جمله مسائلی است که لزوم توجه به جوانان و آسیب‏های فراروی آن ها از جمله اعتیاد را به عنوان یک مسئله و بحران بیش تر اشکار می کند.

این روانشناس تاکید کرد: همه گروه‌های سنی در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و سهم جوانان بیش تر از دیگران است، رویکرد بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر امری مهم و ضروری برای دعوت از خانواده ها برای آموزش و آشنایی با مسایل پیشگیری از اعتیاد بوده که با فرزندان خود شیوه های درست رفتاری و تربیتی داشته باشند.

ماهوتی خاطرنشان کرد: همه آحاد جامعه باید در برابر مبارزه اجتماعی با مواد مخدر احساس وظیفه و مسوولیت بیشتری کنند و این موضوع را دغدغه ای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و غیره بدانند.