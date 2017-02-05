به گزارش خبرنگار مهر، مجید کزازی ظهر یکشنبه در نشست شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان همدان بابیان اینکه تبادلات فکری و علمی توسط شرکتهای دانشبنیان موجب همافزایی میشود، گفت: شرکتهای دانشبنیان تنها مجامع رقابتی هستند که در عین رقابت، رفاقت نیز در کار آنها وجود دارد.
کزازی با بیان اینکه پارک علم و فناوری از سال ۹۰ در همدان مستقر شد، افزود: باید فضای بازار رقابتی را طوری حفظ کرد که ایدهها به ثروت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تاکنون ۱۳۰ واحد فناور در پارک علم و فناوری استان همدان مستقر شده است، گفت: از ۵۲ شرکت دانشبنیان موجود در همدان ۳۰ شرکت در پارک علم و فناوری مستقر هستند.
کزازی با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته اعتبارات پارک علم و فناوری با تاخیر پرداخت شده است، اظهار داشت: سال گذشته با جذب ۲ میلیارد تومان و امسال نیز ۲ میلیارد تومان به صورت اوراق موافقت شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه اقتصادی پویاست که با نوآوری جدید و بهروز و با قیمت پایین کیفیت تولیدات را بالا ببرد، گفت: شرکتهای دانشبنیان باید کیفیت کالاها را برای رقابت بالا ببرند.
مسئول ارزیابی شرکتهای دانش بنیان استان همدان نیز باتاکید بر افزایش تعاملات و ارتباطات بین شرکتهای دانش بنیان، گفت: پارک علم و فناوری همدان نسبت به پارکهای دیگر استان ها از رتبه متوسط به بالا برخوردار است.
محمد جمشیدی با بیان اینکه هم اکنون در پارک علم و فناوری همدان ۱۲۸ طرح و واحد پذیرش شده است، گفت: از این تعداد ۱۷ مرکز رشد در همدان، ۲۷ مرکز رشد در شهرستان ملایر، ۱۰ مرکز رشد در شهرستان رزن و ۷ مرکز رشد در لالجین مستقر هستند.
وی با بیان اینکه ۸۸ درصد از افراد مستقر در واحدهای مراکز رشد دارای تحصیلات لیسانس به بالا هستند، یادآور شد: میزان طرح های پذیرش شده مرکز رشد همدان ۵۰ درصد رشد یافته است.
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