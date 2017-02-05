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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

در راستای پایبندی به توافق اوپک صورت گرفت؛

کاهش بی‌سابقه صادرات نفت از جنوب عراق

کاهش بی‌سابقه صادرات نفت از جنوب عراق

عراق با اجرای توافق اخیر اوپک برای کاهش تولید نفت، صادرات نفت از پایانه‌های جنوبی را در ماه ژانویه نسبت به ماه پیش از آن کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، همسو با اجرای تعهد عراق برای کاهش تولید نفت در قالب توافق اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک  صادرات نفت از پایانه های جنوبی این کشور در ماه ژانویه نسبت به نقطه اوج آن در ماه دسامبر سال ٢٠١٦، کمتر شد.

وزارت نفت عراق اعلام کرد: مجموع صادرات این کشور در ماه ژانویه با ١٨٧ هزار بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به سه میلیون و ٢٧٨ هزار بشکه در روز رسید.

صادرات شرکت نفت جنوب عراق در ماه ژانویه به سه میلیون و ٢٧٨ هزار بشکه در روز و صادرات شرکت نفت شمال این کشور در این دوره به ٤٥ هزار بشکه در روز می رسید.

جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، پیش از این اعلام کرد که در ماه دسامبر سال ٢٠١٦ میلادی، صادرات نفت از جنوب این کشور به رقم بی سابقه سه میلیون و ٥١٠ هزار بشکه در روز رسیده بود.

کد مطلب 3898043
محمد جندقی

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