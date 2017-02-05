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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۶

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

طرح گازرسانی به ۲ روستای شهرستان دیر افتتاح شد

طرح گازرسانی به ۲ روستای شهرستان دیر افتتاح شد

بوشهر - هم‌زمان با بزرگداشت دهه مبارک فجر و در آئینی با حضور مسئولان، طرح گازرسانی به ۲ روستای شهرستان دیر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره گاز شهرستان دیر عصر یکشنبه در این آئین با تبریک دهه مبارک فجر گفت: پروژه گازرسانی به دو روستای بنای راشد و علی‌آباد بخش مرکزی در شهرستان دیر با اعتبار ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال به مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

حمید حسینی افزود: طول شبکه گازرسانی به این دو روستا در شهرستان دیر سه هزار و ۱۳۱ متر است.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این دو پروژه، ۲۷ خانوار در روستای راشد و ۲۱ خانوار نیز در علی آباد از  نعمت گاز رسانی بهرمند شدند.

رئیس اداره گاز شهرستان دیر با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۰ درصد جمعیت روستایی در شهرستان دیر از نعمت گازرسانی بهرمند هستند گفت: در حال حاضر روستاهای تنگ خوش، ملگه، جاشک و تل ریس فاقد شبکه گازرسانی هستند.

حسینی تصریح کرد: با گازرسانی به چهار روستای باقی‌مانده در شهرستان دیر که عملیات اجرایی آن در سال آینده صورت خواهد گرفت، جمعیت بهره‌مند از گازرسانی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

کد مطلب 3898129

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