انفجار گاز در بردستان؛ ۳ نفر مصدوم شدند

احسان یوسفی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت یک و ۵۳ بامداد، حادثه انفجار گاز شهری در حسینیه اهلبیت (ع) بردستان به مرکز فوریتهای پزشکی گزارش شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای دیر و دوراهک به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه سه بانوی ۴۴، ۵۳ و ۵۴ ساله دچار سوختگی درجه ۲ در نواحی سر، صورت، دستها و پاها شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر منتقل شدند.
یوسفی با بیان اینکه در ایام اربعین حسینی، فعالیت آشپزخانههای نذری و هیئتها افزایش مییابد، توصیه کرد: پیش از استفاده از وسایل گازسوز، شیلنگها و اتصالات گاز بهدقت بررسی شوند و از قرار دادن کپسولهای گاز در نزدیکی منابع حرارت یا شعله باز خودداری شود.
مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان دیر تاکید کرد: رعایت این نکات ساده اما مهم، میتواند از بروز حوادث تلخ و خسارات جانی در مراسم عزاداری جلوگیری کند.
