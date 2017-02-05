به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، حجت الاسلام سیدمحمود علوی در دیدار با آیت الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی، در موضوع شبهاتی در خصوص استفاده مردم از شبکه های اجتماعی و دغدغه علما در این زمینه گفت: نمی توان با پدیده های اجتماعی، برخورد سیاسی کرد بلکه باید به سمت شیوه های درست و کنترل شده و استفاده از این فناوری ها رفت.

وی اظهار کرد: امروز از شبکه های اجتماعی که در کشور مخاطب زیادی دارند، تلگرام، اینستاگرام و توئیتر است.

علوی افزود: هم اکنون در تلگرام ۱۸۰ هزار کانال فعال است که ۹۰ درصد آنها بر اساس رصد انجام شده، اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی، خانوادگی و دوستان است.

وی گفت: از ۱۰ درصد باقی مانده دیگر ۷ درصد سیاسی و سه درصد کانال های منحرفی است که ۲.۵ درصد آن فاسد و غیراخلاقی و نیم درصد ضد دین هستند.

وی بیان کرد: طی این مدت بسیاری از مدیران کانال های ضد دین شناسایی و دستگیر شده اند و نیم درصد کانالهای غیراخلاقی نیز با اعلام به مدیریت مرکزی تلگرام در آلمان مسدود می شود.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه اعضای کانال های ضد دین محدود است، گفت: اعضای این کانالها به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر هم نمی رسند و بازدید از مطالب ضد دینی منتشر شده در این کانالها ۲ تا سه هزار نفر است اما مطالب ضد اخلاقی گاه تا ۱۵ هزار نفر هم بازدید کننده دارد.

وی افزود: کانالهای ضد دینی بازدید کننده کمی دارد اما فقط یک دعای فرج در یک کانال تا ۱۴ میلیون نفر بازدید کننده دارد و این بیانگر آن است که جوانان ما ضد دین و به دنبال فساد نیستند.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: باید به سمت شیوه های درست و مناسب استفاده از این شبکه ها حرکت کنیم و طراحی های مناسبی در این حوزه در داخل انجام شود.

وی افزود: وزارت اطلاعات در دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته و دارد.

وزیر اطلاعات افزود: امروز کشور هدف گروه های تروریستی بسیار و دشمنان متعدد است اما تلاش همه آنان توسط نیروهای گمنام امام زمان رصد و خنثی شده است.

وی عنوان کرد: در سایه این تلاش ها و خدمات خالصانه امروز بر اساس نظرسنجی های خبرگزاری جمهوری اسلامی، محبوبیت این وزارتخانه از رتبه هفتم در بهار سال ۹۳ به رتبه سوم در مهرماه امسال ارتقاء یافته است.

وی اظهار کرد: این در شرایطی است که بسیاری از زحمات، خدمات و تلاشهای نیروهای ما در این وزارتخانه قابل بیان و طرح عمومی نیست و از هر ۱۰ مورد خدمات انجام شده یک مورد بیان می شود تا مردم از حضور و تلاشهای گسترده این نیروهای خدوم مطلع باشند.

وی تصریح کرد: مردم ما نیز از درک بالایی برخوردار بوده و بسیار بزرگوار و قدردان این خدمات هستند.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر حس اتحاد و همدلی در درون کشور، گفت: اگر اختلاف در درون پدید آید دشمن به هدف خود نزدیک می شود و این اختلاف خود عامل ضربه به نظام و مملکت خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز در بسیاری منابع و تریبون ها به آیات الهی، احادیث و بیانات ائمه اطهار(ع) و رسول مکرم اسلام(ص) که خود عامل انسجام مملکت است کمتر پرداخته می شود، افزود:‌ اگر تمسک به اهل بیت(ع) و قرآن آسیب ببیند دچار مشکل می شویم.

وی گفت: ما در کنار اقیانوسی ایستاده ایم که باید از آن بهره بگیریم و تا زمانی که علما، سخنرانان، مبلغان و ائمه جمعه به سراغ گنج عظیم اهل بیت و قرآن نروند، نمی توان از این ظرفیت عظیم بهره گرفت.

آیت الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی نیز در ابتدای این دیدار گفت: امروز دشمن انواع دسیسه ها و توطئه ها را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تفکر نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی امام راحل(ره) انجام می دهد و در این شرایط حفظ و حراست از این نظام اوجب واجبات است.

وی با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی ساخته و پرداخته دشمنان نظام گفت: بخش عمده خنثی سازی این توطئه ها نتیجه تلاش و خدمات نیروهای وزارت اطلاعات است که باید مردم قدردان این تلاشها و خدمات باشند.

این مدرس حوزه علمیه خراسان رضوی در ادامه، فضای مجازی را از جمله مسائلی خواند که می تواند خود عامل دغدغه و نگرانی باشد و بر نظارت و توجه مسئولان نسبت به این حوزه تاکید کرد.