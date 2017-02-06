خانواده شهدا و ایثارگران پلیس شرق استان تهران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران پلیس شرق استان تهران صبح دوشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در یگان ویژه شرق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم که سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و فرمانداران ورامین و پیشوا حضور داشتند، بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید شد.

همچنین در این آیین، مراسم ترفیع درجه جمعی از نیروهای پلیس شرق استان تهران برگزار شد.

سرهنگ صفدر سلیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس همواره با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ارتباط موثر و عمیقی دارد.

وی افزود: خانواده شهدا به عنوان سرمایه های نظام اسلامی محسوب می شوند و بدون تردید باید همه مسئولان با این ستارگان نورانی و درخشان، پیوند عمیقی برقرار کنند.

سلیمی تأکید کرد: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای پلیس همواره بخشی از برنامه های فرماندهی انتظامی شرق استان تهران بوده و این موضوع با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: شهدای نیروی انتظامی برای تأمین و برقراری نظم و امنیت عمومی به شهادت رسیدند و نزد خداوند متعال، جایگاه رفیعی دارند.