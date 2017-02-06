فاز دوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با هدف استقرار این شبکه در هفته دولت افتتاح شده بود و امروز فاز دوم این شبکه که رشد زیرساختهای مد نظر در استفاده از این شبکه را به همراه دارد، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای ارتباطی کشور به بهرهبرداری رسید.
در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات ویدئویی داخلی با هزینه مقرون به صرفه در کلانشهرها و خدمات الکترونیکی عمومی، همچنین دسترسی به محتوا و خدمات پهن باند داخلی در سراسر کشور به صورت مقرون به صرفه مد نظر قرار گرفته شده است.
همچنین افزایش پوشش دسترسی باند پهن سیار و ثابت در شهرهای بزرگ و افزایش کیفیت دسترسی به خدمات پهنای باند داخلی از دیگر اهداف راهاندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.
سازمان فناوری اطلاعات ایران که مسئولیت اجرای این پروژه را عهدهدار است، گسترش ظرفیت زیرساختهای شبکه، مراکز داده، مراکز تبادل ترافیک و توزیع محتوا را از جمله ویژگیهای فاز دوم این شبکه اعلام کرده است.
قرار است فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان فاز بلوغ این شبکه در روز جهانی مخابرات، سال ۹۶ به بهرهبرداری کامل برسد.
همزمان با بهرهبرداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، نمایشگاهی از دستاوردهای دولت و بخش خصوصی در حوزه شبکه ملی اطلاعات برپا شد که وزیر ارتباطات در ابتدای افتتاح این پروژه، از این نمایشگاه بازدید کرد.
