نامزدهای بخش «مستند» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین فیلم

۱- متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)

۲- آهستگی (یاسر خیر)

۳- بزم رزم (مهدی همایونفر)

۴- صفر تا سکو (مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی)

۵- آوانتاژ (آبان عسگری و محمد کارت)

نامزدهای بهترین کارگردانی

۱-آرش لاهوتی (آبی کم رنگ)

۲-یاسر خیر (آهستگی)

۳- حسام اسلامی (متهمین دایره بیستم)

۴- سحر مصیبی (صفرتا سکو)

۵- محمد کارت (آوانتاژ)

نامزدهای بهترین دستاورد فنی

۱-سید وحید حسینی برای پژوهش فیلم «بزم رزم»

۲- سید محمدرضا هاشمیان برای پژوهش «رئیس الوزراء»

۳- همیلا موید برای تدوین «صفر تا سکو»

۴- امین ابوالصدق برای صداگذاری «صفر تا سکو»

۵-مرتضی پایه شناس برای تدوین «کویرس وطن کوچک من»

۶- بهروز بادروج برای فیلمبرداری «آهستگی»