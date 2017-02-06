نامزدهای بخش «مستند» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:
نامزدهای بهترین فیلم
۱- متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)
۲- آهستگی (یاسر خیر)
۳- بزم رزم (مهدی همایونفر)
۴- صفر تا سکو (مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی)
۵- آوانتاژ (آبان عسگری و محمد کارت)
نامزدهای بهترین کارگردانی
۱-آرش لاهوتی (آبی کم رنگ)
۲-یاسر خیر (آهستگی)
۳- حسام اسلامی (متهمین دایره بیستم)
۴- سحر مصیبی (صفرتا سکو)
۵- محمد کارت (آوانتاژ)
نامزدهای بهترین دستاورد فنی
۱-سید وحید حسینی برای پژوهش فیلم «بزم رزم»
۲- سید محمدرضا هاشمیان برای پژوهش «رئیس الوزراء»
۳- همیلا موید برای تدوین «صفر تا سکو»
۴- امین ابوالصدق برای صداگذاری «صفر تا سکو»
۵-مرتضی پایه شناس برای تدوین «کویرس وطن کوچک من»
۶- بهروز بادروج برای فیلمبرداری «آهستگی»
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