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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

در سه بخش؛

نامزدهای بخش «مستند» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نامزدهای بخش «مستند» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نامزدهای بهترین فیلم، کارگردانی و دستاورد فنی و هنری بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین فیلم

۱- متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)
۲- آهستگی (یاسر خیر)
۳- بزم رزم (مهدی همایونفر)
۴- صفر تا سکو (مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی)
۵- آوانتاژ (آبان عسگری و محمد کارت)

نامزدهای بهترین کارگردانی

۱-آرش لاهوتی (آبی کم رنگ)
۲-یاسر خیر (آهستگی)
۳- حسام اسلامی (متهمین دایره بیستم)
۴- سحر مصیبی (صفرتا سکو)
۵- محمد کارت (آوانتاژ)

نامزدهای بهترین دستاورد فنی

۱-سید وحید حسینی برای پژوهش فیلم «بزم رزم»
۲- سید محمدرضا هاشمیان برای پژوهش «رئیس الوزراء»
۳- همیلا موید برای تدوین «صفر تا سکو»

۴- امین ابوالصدق برای صداگذاری «صفر تا سکو»
۵-مرتضی پایه شناس برای تدوین «کویرس وطن کوچک من»
۶- بهروز بادروج برای فیلمبرداری «آهستگی»

کد مطلب 3899249

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