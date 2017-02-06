۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

مدیر کل نوسازی مدارس لرستان:

۳۰ درصد از اعتبارات نوسازی مدارس لرستان تخصیص پیدا کرد

خرم آباد - مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از تخصیص ۳۰ درصد از اعتبارات این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد چگنی در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه اعتبار مصوب تخریب و بازسازی مدارس ۲۰ میلیارد تومان است اظهار داشت: تاکنون سه میلیارد و ۷۶۱ میلیارد تومان از کل اعتبار تخریب و نوسازی مدارس تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اجرای طرح تکمیل فضاهای نیمه تمام و مشارکتی آموزشی عنوان کرد: سهم لرستان در این زمینه یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان بوده که از این میزان تا کنون ۱۷۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه برای بازسازی فضاهای آموزشی نیز دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان به صورت نقدی و ۱.۵ میلیارد نیز به صورت اسناد خزانه به استان اختصاص پیدا کرده است عنوان کرد: همچنین برای حوزه گرمایشی مدارس استان نیز ۱۵ میلیارد تومان به استان اختصاص پیدا کرده که از این میزان شش میلیارد و ۸۲۶ میایون تومان جذب شده است.

چگنی همچنین با اشاره اینکه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده لرستان یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان سهم لرستان بوده که از این میزان ۸۵۸ میلیون تومان جذب شده است.

وی یادآور شد: از مجموع ۳۹ میلیارد تومان اعتبارات نوسازی مدارس لرستان حدود ۱۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد در استان جذب شده است.

