۳۰ درصد از اعتبارات نوسازی مدارس لرستان تخصیص پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد چگنی در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه اعتبار مصوب تخریب و بازسازی مدارس ۲۰ میلیارد تومان است اظهار داشت: تاکنون سه میلیارد و ۷۶۱ میلیارد تومان از کل اعتبار تخریب و نوسازی مدارس تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اجرای طرح تکمیل فضاهای نیمه تمام و مشارکتی آموزشی عنوان کرد: سهم لرستان در این زمینه یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان بوده که از این میزان تا کنون ۱۷۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه برای بازسازی فضاهای آموزشی نیز دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان به صورت نقدی و ۱.۵ میلیارد نیز به صورت اسناد خزانه به استان اختصاص پیدا کرده است عنوان کرد: همچنین برای حوزه گرمایشی مدارس استان نیز ۱۵ میلیارد تومان به استان اختصاص پیدا کرده که از این میزان شش میلیارد و ۸۲۶ میایون تومان جذب شده است.

چگنی همچنین با اشاره اینکه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده لرستان یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان سهم لرستان بوده که از این میزان ۸۵۸ میلیون تومان جذب شده است.

وی یادآور شد: از مجموع ۳۹ میلیارد تومان اعتبارات نوسازی مدارس لرستان حدود ۱۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد در استان جذب شده است.