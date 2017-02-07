شهباززاده بر سر دو راهی لیگ ایران یا تیم های درجه چندم اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر کسی ابتدای فصل تصور می کرد که سجاد شهباززاده عجیب ترین فصل فوتبالی‌اش را پیش رو داشته باشد. این بازیکن که با اصرار از جمع آبی پوشان جدا شد تا طعم لژیونر شدن را بچشد، چنان روزهای بدی را در ترکیه سپری کرد که بیشتر از یک نیم فصل در این لیگ تاب نیاورد و به امید بازگشت به استقلال از آنالیا اسپور جدا شد.

جدایی شهباززاده از آلانییا مقارن شد با محرومیت استقلال از جذب بازیکن و این موضوع بیشتر از آنکه برای استقلالی‌ها گران تمام شود، برای این بازیکن گران تمام شد. وی بعد از محرز شدن محرومیت آبی پوشان از نقل و انتقالات گزینه دومش را انتخاب کرد. تراکتورسازی که در کورس قهرمانی بود و قصد داشت با به خدمت گرفتن این بازیکن بر قوای تهاجمی‌اش بیفزاید. اما عجبا که دومین تیمی هم که خواستار به خدمت گرفتن این بازیکن شد هم مثل استقلال از نقل و انتقالات محروم بود.

حال این بازیکن با چند پیشنهاد داخلی مواجه است که طبیعتا دل و دماغ پذیرش این پیشنهادات را ندارد. پیشنهاداتی که از سوی سه تیم خوزستانی استقلال خوزستان، فولاد و صنعت نفت به این بازیکن رسیده جدی تر از سایر پیشنهادات است. اما وی همچنان برای انتخاب مردد است.

البته شهباززاده یکی دو پیشنهاد نه خیلی قابل توجه از تیم هایی از نروژ و سوئد هم دارد که نیم نگاهی هم به آنها دارد. آنچه مسلم است این بازیکن باید به زودی تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند و یا به یکی از پیشنهادات داخلی‌اش پاسخ مثبت داده و یا راهی لیگ های نه چندان مطرح اما اروپایی در نروژ یا سوئد شود تا ببیند در ابتدای فصل بعد چه اتفاقی برای او می افتد.