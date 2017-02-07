وزیر ارتباطات وارد دامغان شد/ افتتاح پست ۲۳۰کیلوولت شهرک صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم که از عصر دوشنبه برای بازدید از دو پرژه، کلنگ زنی یک طرح، افتتاح سه طرح عمرانی در حوزه پست و ... وارد استان سمنان شده است، لحظاتی قبل وارد دامغان شد تا ضمن دیدار با مسئولان، در مراسم افتتاح پست ۲۳۰ کیلو ولت شهرک صنعتی این شهرستان شرکت کند.

فرماندار دامغان در خلال این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پست ۲۳۰ کیلو ولت شهرک صنعتی دامغان از سوی شرکت برق منطقه ای استان سمنان و یکی از پروژه های دهه فجر محسوب می شود که با هدف افزایش ضریب توان برق این شهرک و جلوگیری از قطع برق و کمک به تامین برق منطقه احداث و راه اندازی شده است.

علی اصغر مجد افزود: شرکت برق منطقه ای سمنان برای ایجاد و راه اندازی این پروژه، ۱۷میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و شرکت هزینه کرده است.

وی تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۸۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۰ میلیارد و ۲۰۹ میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان و از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع هزینه شده است.