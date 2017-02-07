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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۰۰

واکنش افتخاری به انتقادات شدید حسین شمس بعد از برد استقلال!

واکنش افتخاری به انتقادات شدید حسین شمس بعد از برد استقلال!

مدیرعامل باشگاه استقلال به انتقادات سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران واکنش نشان داد و گفت: کجا من ۱۷ شغل و پست دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری بعد از پیروزی تیم فوتبال استقلال مقابل السد قطر در جمع خبرنگاران با یک سؤال فوتسالی مبنی بر انتقادات حسین شمس از وی در هفته‌های گذشته مواجه شد.

افتخاری که از صحبت‌های شمس ناراحت بود، گفت: آقای شمس عنوان کرده‌ است که بنده ۱۷ شغل و پست دارم. کجا من ۱۷ پست دارم؟

وی درباره اینکه شمس عنوان کرده افتخاری فوتسال را نابود کرده و حالا استقلال را نابود می‌کند، گفت: چطور می‌شود تیم سوم جهان را نابود کرد. تیم ملی شرایط خوبی دارد. شمس به جز انتقاد کردن، کار دیگری بلد نیست.

کد مطلب 3900645

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