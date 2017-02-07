توقف بارسلونای ۹ نفره مقابل اتلتیکو مادرید/ صعود دشوار به فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال بارسلونا و اتلتیکو مادرید در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا، سه شنبه شب در ورزشگاه نوکمپ برگزار شد و در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. با این نتیجه تیم بارسلونا در مجموع ۳ بر ۲ برنده شد و به فینال رسید.

بارسلونا که نیمار را در اختیار نداشت تا دقیقه ۳۰ نیمه نخست تحت تاثیر بازی رو به جلوی شاگردان سیمئونه قرار داشت و خوش شانس بود داور یک ضربه پنالتی را به سود اتلتیکو اعلام نکرد.

آبی اناریها در ۱۵ دقیقه پایانی این نیمه به خود آمدند و با بازی خوب خود به گل هم رسیدند. در دقیقه ۴۳ لیونل مسی در نیمه زمین حریف چندین بازیکن را از پیش روی برداشت و با شوت زمینی خود دروازه بان اتلتیکو را به واکنش وا داشت که در ریباند لوئیس سوارز دروازه را باز کرد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر بارسا خاتمه یابد.

در نیمه دوم بارسلونا خیلی زود ۱۰ نفره شد. سرخی روبرتو که یک کارت زرد داشت در دقیقه ۵۷ کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد. دو دقیقه بعد گریزمان در انتهای یک حرکت خوب از بازیکنان اتلتیکو صاحب توپ شد و با ضربه زمینی خود دروازه بارسلونا را گشود اما کمک داور آن را آفساید اعلام کرد. در تصاویر تلویزیونی مشخص شد این تصمیم اشتباه بود.

در دقیقه ۷۰ بازی یانیک کاراسکو از اتلتیکو اخراج شد تا این تیم هم ۱۰ نفره شود. در ادامه بازی لیونل مسی با ضربه کاشته ای استثنایی تیر افقی دروازه اتلتیکو را با شوتی سهمگین به لرزه در آورد.

اتلتیکو مادرید در دقیقه ۸۰ به یک ضربه پنالتی دست یافت اما کوین گامیرو ضربه خود را از دست داد. شاگردان سیمئونه مزد حملات خود را در دقیقه ۸۳ گرفتند. گامیرو پاس عرضی گریزمان را درون دروازه سیلسن جای داد تا کار به تساوی کشیده شود.

اتفاقات این بازی به همین جا ختم نشد. لوئیس سوارز در دقیقه ۹۰ بازی از داور مسابقه کارت قرمز را دریافت کرد تا بارسلونا ۹ نفره شود. در لحظات پایانی تیم اتلتیکو فشار فراوانی را روی دروازه حریف وارد کرد اما تغییری در نتیجه حاصل نشد و بارسلونا به لطف برتری ۲ بر یک در خانه حریف فینالیست شد.