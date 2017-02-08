به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون فکری پرورش کودکان و نوجوانان، بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان «سین ژونییور» در فرانسه در حالی برگزار شد که یکی از فیلم‌های انیمیشن کانون با نام «سایه‌ای که نور شد» موفق به حضور در آن شده بود.

فیلم کوتاه «سایه‌ای که نور شد» به کارگردانی نازنین سبحان‌سربندی درباره‌ یک استاد نمایش سایه‌ای است که در شهر ‌بازی مشغول به کار است، بعد از پایان یک نمایش، متوجه سایه‌اش می‌شود که میل به دنبال کردن او ندارد و می‌خواهد به بازی ادامه دهد. بین آن ۲ کشمکش به وجود می‌آید.

جشنواره «سین ژونییور» از سال ۱۹۹۱ به منظور ارتقای آگاهی هنری نوجوانان و در دسترس قرار دادن این فیلم‌ها در سالن‌های سینما و تئاتر برای علاقه‌مندان و مخاطبان بزرگسال آغاز به کار کرده است. این جشنواره هر ساله تماشاگرانی بالغ بر ۲۵‌ هزار کودک و نوجوان را به خود جذب می‌کند.

تمامی آثار سینمایی راه یافته به این جشنواره در ۲ بخش مسابقه‌ فیلم‌های بلند و کوتاه به نمایش در می‌آید و آثار برتر این فرصت را می‌یابند که در سراسر فرانسه به نمایش در آیند.

امسال این جشنواره از ۲۵ ژانویه تا ۷ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۶ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ برگزار شد.