به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز در اظهاراتی به خبرهای منتشره درباره احتمال برگزاری همه پرسی دوم در اسکاتلند برای استقلال و جدائی از انگلیس واکنش نشان داد.

نخست وزیر انگلیس که در پارلمان این کشور سخن می گفت، در این باره اعلام کرد: اسکاتلند برای به جریان انداختن ماده ۵۰ پیمان لیسبون حق وتو ندارد و لذا آرای آن برای ردّ برگزیت بیهوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما مطمئنیم که به صورت تنگاتنگی با دولت اسکاتلند همکاری داشته و موضوع برگزیت را پیش خواهیم برد. دادگاه عالی کاملاً شفاف اعلام کرد که پارلمان اسکاتلند فاقد حق وتو برای فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون است.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود: حتی در صورت استقلال، اسکاتلند بداند که نمی تواند در اتحادیه اروپا باشد.

سخنان ترزا می در پاسخ به سخنان وزیر اول اسکاتلند در ماه ژوئن سال جاری میلادی است که در آن «نیکلا استروژن» (Nicola Sturgeon) تهدید کرده بود، ادامه روند سریع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) موجب خواهد شد تا وی همه پرسی فوری را در اسکاتلند اعلام کند.

لازم به ذکر است، دیوان عالی انگلیس چندی پیش با صدور دستوری، آغاز برگزیت را به رأی نمایندگان مردم در مجلس عوام منوط کرده بود و لذا دولت «ترزا می» پس از کسب آراء نمایندگان، به این کار مبادرت نموده است.

لازم به ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.