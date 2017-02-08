تشکیل «کمیته نظارت بر فضای مجازی» در ستاد انتخابات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ‌سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور پس از پایان جلسه امروز ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، گزارشی از فضای سیاسی کشور و فعالیت‌ جریان ها و گروه های مختلف به اعضای ستاد ارائه شد و در ادامه رئیس کمیته امنیت انتخابات آخرین تدابیر اتخاذ شده در خصوص ارتقاء امنیت و حفظ آرامش و همچنین هماهنگی های ایجاد شده بین دستگاه‌ها در این عرصه را به اعضای ستاد اعلام کرد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ جلسه ستاد انتخابات در استان های سراسر کشور با ۳۶۴ مصوبه تشکیل شده است، ‌ ارائه گزارش از اقدامات ستاد انتخابات استان ها و اتخاذ تصمیم های لازم برای ایجاد وحدت رویه در اقدامات استان‌ها را از دیگر موارد دستور کار و مصوبات ستاد انتخابات کشور برشمرد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارائه گزارشی از دوره‌های آموزشی فرمانداران و بخشداران در طی سه ماه گذشته در جلسه امروز ستاد انتخابات کشور و با یادآوری ضرورت تسلط کامل مجریان به قانون برای برگزاری انتخابات قانونمند گفت: در جلسه امروز ستاد انتخابات کشور، ‌ مقرر شد در ۲۴ بهمن ماه امسال، ‌ آزمون جامعی از قوانین و مقررات انتخابات و موارد مرتبط، جهت احراز تسلط مجریان بر موازین قانونی در استانداری‌های سراسر کشور برگزار شود.

سامانی همچنین با اشاره به موضوع نظارت بر فعالیت‌های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، گفت: بر اساس مقررات موجود در این عرصه و با تصمیم امروز ستاد انتخابات کشور، ‌ مقرر شد در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ‌ کمیته نظارت بر فضای مجازی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط در ستاد انتخابات کشور تشکیل شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه نظام جامع انتخابات به صورت فوق‌العاده در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت، ‌ گفت:‌ تا ماده ۱۲۹ این لایحه در کمیسیون مصوب شده است و بررسی آن ادامه دارد.

سامانی در پایان در رابطه با تمام الکترونیک شدن فرآیندهای انتخابات گفت: بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز ستاد، ‌کلیه تاییدیه های فنی لازم، توسط وزارت کشور اخذ و به مراجع ذیصلاح ارائه شده است.