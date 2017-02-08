مجلس دهم معدل خوبی کسب کرده است/ آمریکا هیچگاه با ما نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی وبزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که شامگاه چهارشنبه در کانون طه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله هاشمی شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی بوده و بدخواهان نمی‌توانند ایشان را حذف کنند زیرا امام راحل فرمودند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.

وی افزود: نام آیت الله هاشمی در تمامی مبارزات پیش از انقلاب اسلامی و هنگام وقوع انقلاب و در تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی همواره درخشیده است.

مازنی تصریح کرد: اگر بخواهیم افرادی را در مجموعه عناصر شکل گیری انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب در جمهوری اسلامی به عنوان موسس نام ببریم، آیت الله هاشمی یکی از موسسین و معماران جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آیت الله هاشمی، نقش ایشان در تاسیس مجلس شورای اسلامی بوده و البته در بخش‌های مختلف شکل گیری انقلاب و جمهوری اسلامی هم نقش داشتند.

آیت الله هاشمی نقش بی بدیلی در جمهوری اسلامی ایفا کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر نقش‌های آیت الله هاشمی در جمهوری اسلامی گفت: ایشان در سال ۵۷ به صورت خاص در مدیریت حرکت و جنبش بزرگ ملت ایران به رهبری امام راحل و همچنین در تدوین و تصویب قانوان اساسی و برگزاری انتخابات‌ها در دوره‌های مختلف نقش داشته‌اند.

مازنی بیان کرد: آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی نقش مهمی داشتند و نخستین رئیس جمهوری بودند که ریاست قوه مجریه را به مدت هشت سال بر عهده داشتند و لقب سردار سازندگی را یدک می‌کشیدند.

وی یادآور شد: آیت الله هاشمی سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتند، مجلسی که به تعبیر امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکل ملی و اسلامی به خود گرفت و توده‌های مردم در مجلس حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله هاشمی در سال‌های آخر عمر خود هم در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم نقش بی بدیلی را در جمهوری اسلامی ایفا کردند.

هیچ نماینده ای در مجلس از دیگری نماینده‌تر نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بالاترین مقام کشور است، گفت: مجلس از تمام مقامات کشور بالاتر بوده و راز آن مردم سالاری به صورت عینی است و بعد دموکراتیک و جمهوریت نظام با شکل گیری مجلس شورای اسلامی محقق می‌شود.

مازنی افزود: مجلس منحصر به یک فرد نیست بلکه منحصر به آحاد است و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که هیچ نماینده‌ای حتی رئیس مجلس هم از دیگر نماینده تر نیست.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی، نمایندگی مجلس قابل تفویض نیست و هر نماینده به عنوان نماینده تمام مردم ایران فعالیت می‌کند.

مازنی تصریح کرد: نماینده مجلس دارای اختیارات ویژه‌ای است که می‌تواند از رئیس جمهور سوال کند و وی را به چالش بکشد و تک تک وزیران را به مجلس احضار کند و به آنها به صورت کتبی یا شفاهی تذکر بدهد.

وی بیان کرد: شان یک نماینده مجلس از تمامی مجموعه وزیران بالاتر است و می‌تواند با تحقیق و تفحص یک سازمان را به چالش بکشد و حتی می‌تواند از رئیس قوه قضائیه برای رفع شبهه سوال کند.

مجلس دهم معدل خوبی کسب کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند مجلس نباید در حوزه سیاسی دخالت کند، اظهار کرد: مجلس باید سیاسی‌ترین سازمان در کشور باشد و صدای مردم از طریق مجلس به گوش همه برسد.

مازنی افزود: در حال حاضر در مجلس اصلاح طلب و اصولگرا معنی ندارد، بلکه حقانیت در آن حاکم بوده و به عقیده من مجلس دهم معدل خوبی کسب کرده است.

وی تصریح کرد: مردم ایران از سال ۹۲ بازی برد برد را شروع کردند و آقای روحانی مسئول عقلانیت حاکم بر جناح‌های عاقل کشور بود.

مازنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صداهای مختلف در مجلس به راحتی به گوش می‌رسد و این منطق صحیح نیست که نماینده مجلس نباید در مسائل سیاسی ورود کند، زیرا مردم باید این احساس را داشته باشند که نمایندگان مجلس منادی صدا و خواسته‌های مردم هستند.

وی ادامه داد: مجلس باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی و روابط بین الملل نقش اول را ایفا کند، زیرا تمامی ۲۹۰ نماینده مجلس، نماینده مردم ایران هستند و باید به صورت جمعی روی مسائل مختلف بحث کنند و محصول آن نفی استبداد باشد.

مجلس باید در راس امور کشور باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که آیت الله هاشمی از رفتار بنی صدر متاثر بودند و برای گلایه نزد امام راحل رفتند، امام فرمودند مجلس را دریابید زیرا مجلس در راس امور بوده و اکنون هم مجلس باید در راس امور باشد.

مازنی افزود: نماینده مجلس باید شجاع باشد و از حرف و حدیث‌ها و دشمن خارجی نترسد، ما نه از اوباما می‌ترسیدیدم و نه از ترامپ می‌ترسیم و هیچ کدام از اینها با ما نبودند و نیستند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تعارضی به کشور ما شود، مجلس یکپارچه پشت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مقابل بیگانگان می‌ایستد و اگر در داخل کشور نیز مشکل و فسادی باشد و در مسیر آزادی انحرافی ایجاد شود، باز هم مجلس در مقابل آن خواهد ایستاد.

وی یادآور شد: مردم سالاری دینی و دموکراسی به مفهوم واقعی در یک مجلس توانمند محقق می‌شود.

مردم راه برد برد سال ۹۲ را ادامه می‌دهند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گفت: مردم راه برد برد سال ۹۲ را ادامه می‌دهند، حتی اگر عده‌ای طوری جلوه دهند که نیروهای اصلاح طلب در صحنه حضور ندارند، مردم هیچ گاه به راه باخت باخت پیش از سال ۹۲ باز نخواهند گشت.

مازنی افزود: به عقیده من انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها از انتخابات ریاست جمهوری مهم‌تر است، زیرا شوراها پارلمان شهری و مردمی هستند و البته باید شورای تخصصی داشته باشیم تا با وقوع حادثه‌ای مانند پلاسکو، یاس و نا امیدی در مدیریت شهری برای مردم ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه طرح بازنگری قانون اساسی بحث انحرافی است، خاطرنشان کرد: تمامی بندهای قانون اساسی باید بدون تنازل اجرا شود و افراد به عنوان یک عهد به قانون اساسی وفا کنند.

شورای اسلامی شهرها و روستاها مجلس دوم کشور هستند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای اسلامی شهرها و روستاها مجلس دوم کشور است که در مقام عمل در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و این پارلمان باید مجالس واقعی شهرها و روستاها باشد.

مازنی یادآور شد: شوراها مجالس تخصصی کشور هستند و باید برای پاسخگویی به نیازهای آحاد مردم در شهرها و روستاها شکل بگیرند و تقویت شوند.

وی اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما این است که مجلس شورای اسلامی درگیر جزئیات شده و شوراها فکر می‌کنند سر و کارشان فقط با شهرداری است.

مازنی در پایان با بیان اینکه مردمی‌ترین، متدین‌ترین و اصلاح طلب‌ترین تشکیلات در کشور، اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان است، گفت: روز به روز شاهد شکوفایی این مجموعه هستیم و آقای قندهاری نقش مهمی در تاسیس این اتحادیه داشت.

وی یادآور شد: انجمن‌های اسلامی نقش بی بدیلی در انتخابات داشتند و باید قدر آن را بدانیم.